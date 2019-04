Smutná zpráva pro český basketbal. Zemřel mistr Evropy z roku 1946 Ivo Mrázek

PRAHA Ve věku 93 let dnes v Brně zemřel basketbalový mistr Evropy Ivo Mrázek. Byl posledním žijícím šampionem z roku 1946 ze Ženevy, s československým týmem posléze na ME získal ještě tři stříbrné medaile. ČTK o jeho úmrtí informoval rodinný přítel Vladimír Koudelka. Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 12. dubna od 11:00 v brněnském krematoriu na Jihlavské ulici.

O ženevském zlatu, největším úspěchu v historii českého basketbalu, rozhodl tehdy dvacetiletý Mrázek vítězným košem v závěrečných sekundách finálového utkání s favorizovanou Itálií. V roce 1951 pak byl vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu ve Francii. Hrál i na olympijských turnajích v Londýně 1948 a v Helsinkách 1952.



Sad day for Czech basketball: Ivan Mrazek,

a legend of Czechoslovak basketball -- named one of FIBA's 50 Greatest Players in 1991 -- died today at age 93. #RIP pic.twitter.com/RGEbCQIuED