Šonka po chybě titul v Air Race neobhájil, v celkovém pořadí skončil třetí

Čiba Martin Šonka celkový triumf v leteckém seriálu Red Bull Air Race neobhájil. V závěrečném závodu v japonské Čibě skončil po chybě v prvním kole předposlední a v seriálu obsadil třetí místo. Vyhrál Australan Matt Hall a před českého pilota se v konečném pořadí dostal i dnešní vítěz Japonec Jošihide Muroja. Hallovi stačila k titulu třetí příčka.

Po druhém místě v sobotní kvalifikaci nastoupil Šonka na úvod vyřazovací části proti Francouzi Nicolasi Ivanoffovi. Během letu překročil povolenou hranici přetížení 11G o 0,2G, za což dostal sekundovou penalizaci a byl vyřazen.

„Je to samozřejmě velká chyba. Přišli jsme kvůli tomu o závod i o titul. Oproti včerejšku se změnil vítr, takže náletová rychlost do toho vertikálního manévru byla o něco vyšší a stejná výchylka páky jako včera znamenala dnes přetažení. I když jsem se na to připravoval, tak jsem tu chybu udělal. Asi jsem se v ten okamžik dostatečně nekoncentroval nebo nevím,“ uvedl Šonka v tiskové zprávě.

Celkovou třetí příčku přidal k loňskému titulu a druhému místu z roku 2017. „Raději bych měl víckrát tu nejcennější trofej, dnes je to velké zklamání. Ale celkově můžeme být pyšní. Tři poslední sezony jsme pokaždé bojovali o titul, to nikdo jiný říct nemůže. Letos jsou jen čtyři závody, takže za každou chybu se platí dvojnásobně,“ uvedl Šonka.



Další český pilot Petr Kopfstein byl v Čibě poslední čtrnáctý a celkově obsadil 13. příčku.

Letecká série Air Race skončila, protože její hlavní sponzor se rozhodl v ní nepokračovat.