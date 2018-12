Sparťané bojkotovali pondělní trénink, uvedli Rumuni. Je to nesmysl, vyvrací kapitán

PRAHA Nesmysl, který se nezakládá na pravdě. Fotbalová Sparta prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek dementovala zprávy rumunských médií. Podle nich část fotbalistů bojkotovala pondělní trénink.

Revolta la Sparta Praga! psal rumunský server prosport.ro v pondělí večer.



Informoval, že jedenáctka sparťanských fotbalistů v čele s Rumuny Stanciem, Chipciem, Nitou a Vatajelem odmítla trénovat po utkání s Teplicemi (0:1). Prý kvůli sporům s trenérem Zdeňkem Ščasným.

„Ne, s trenérem nemám žádný problém. Vždyť on je tím, kdo mě do Sparty přivedl. Ano, neprožívá zrovna pozitivní okamžiky, a mně je to líto i kvůli fanouškům, kteří nás podporují, ale jsme v tom všichni společně,“ uvedl Alex Chipciu.

Je jedním z hráčů, kteří po přečtení článku údajně požádali o možnost vyjádření na sparťanském webu.

„Spekulace v rumunských médiích jsou nesmyslné. Naše situace v lize nás mrzí, bojkotováním tréninků by se ale nic nevyřešilo, s trenérem nemáme problém. Pondělní trénink proběhl jako obvykle,“ dodal Nicolae Stanciu, v posledních zápasech sparťanský kapitán.



Sparťané měli v pondělí tradiční pozápasovou regeneraci. Ti, kteří nezasáhli do utkání s Teplicemi (0:1) nebo jsou po zranění, absolvovali klasický trénink.

„Přístup hráčů k tréninku byl bezproblémový, všichni se řídili pokyny trenérského týmu,“ řekl kondiční kouč Tomáš Malý.