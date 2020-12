Sportování s rouškou je blbost. 'V gymu to rozhodně dodržovat nebudeme,' tvrdí boxerský trenér

PRAHA Přestože včera ministr zdravotnictví Jan Blatný důvody, proč musí od čtvrtka mít návštěvníci vnitřních sportovišť na obličeji roušku, obhajoval a znovu vysvětloval, že jde o nezbytnost v boji se šířením koronaviru, zástupci sportu, jednotlivých odvětví, ale i sami trenéři jsou důrazně proti. A shodují se, že podobná omezení sportu a odolnosti národa jen uškodí.

Petra Stryková, provozní a fitness trenérka Fitness aréna v Prostějově:

„V tuto chvíli jsou lidé znechuceni a unaveni a očekávají, že jim dodáme sílu. Abych byla ale upřímná, tak ani já po těch 11 měsících nemám tolik energie na rozdávání, výdaje byly enormní, kompenzace v nedohlednu. Co se týče rozestupů, tak jsme s tím ztotožněni a budeme dodržovat veškerá opatření. Dá se ale očekávat, že i tak přijdeme o velkou část našich stálých klientů, už v první vlně zhruba čtyřicet procent návštěvníků odmítalo cvičit s rouškou.“

Miroslav Jansta, předseda České unie sportu (ČUS):

„Určitě je dobře, že se otevřou bazény, fitness centra a další vnitřní sportoviště. Stejně jako Národní sportovní agentura vnímáme používání roušek jako problematickou povinnost. Je to určitě složitě představitelná komplikace. Obáváme se toho, že běhání a sportování s rouškou ve vnitřních prostorech je zdravotním rizikem – zejména u dětí, které se budou neustále zadýchávat. A těm, co nosí brýle, se budou neustále zamlžovat, takže hrozí i zranění.“

„Rouška umožní jen rekreační pohyb nenáročný na dýchání. Tohle je opatření, které opět dětem sport znesnadní a zprotiví. A hrozí, že raději místo sportování zůstanou doma.“



„Česká unie sportu stále doporučuje, aby se počet ve vnitřních prostorech navýšil na 30 osob, aby mohlo docházet k tréninkům kolektivních sportů. Z klubů a jednot po celé České republice cítíme extrémní tlak, aby už mohli trenéři s dětmi co nejdříve a plnohodnotně trénovat v tělocvičnách nebo v halách. Věřím, že se nastavení podmínek pro sport ve třetím stupni PES podaří optimalizovat.“

Petr „Píno“ Ondruš, spolumajitel MMA organizace I Am Fighter, trenér, bývalý zápasník:

„Určitě ve čtvrtek TKBC Praha otevřeme i pro veřejnost, jen bude zajímavé, jak se tam po sobě budou kluci válet na zemi a trénovat techniky MMA s rouškami. Je to hloupost, ale samozřejmě v rámci možností budeme nařízení vlády dodržovat. “

Já osobně si myslím, že bude velký problém to uhlídat. Lidé jsou zodpovědní sami za sebe, není v silách provozních fitness center uhlídat každého, kdo nebude mít na obličeji roušku. A hlavně proč by to dělali? Na čí straně je vlastně tato povinnost, je podle mě hloupé a špatné provozovatele za toto pokutovat a trestat. Doufám, že k tomu nedojde, osobně si myslím, že se ta nařízení vlastně v tomto ohledu rozvolní sama tím, jak to přestane dodržovat více a více lidí. Sportovat s rouškou na obličeji není zdravé a hlavně možné. Kdo tvrdí opak, tak neví, o čem mluví. Když máš tep 70, 80 za minutu, tak to samozřejmě udýcháš, ale pak se nebavíme o sportování.“

„Osobně si myslím, že ve čtvrtek se začne takto, jak je to nyní nastavení. Politici jsou v tuto chvíli vystrašení z toho všeho rozvolňování, moc nevěřím tomu, že by sportování lidí dali výjimku, přestože je na místě, a to omezení je úplně mimo.“

Jakub Večerka, mluvčí Národní sportovní agentury (NSA):

„Neustále jednáme s ministerstvem o udělení výjimky, protože takto se sportovat nedá. Nejde o výkonností sportovce, ale i děti, všechny, kdo se chtějí hýbat. Ano, například u zvedání činek to ještě takový problém být nemusí, byť i tak je to nezdravé, ale u jakékoliv aerobní činnosti, jakéhokoliv sportu to je nežádoucí. Budeme se snažit o jakoukoliv výjimku, třeba i částečnou, ale teď nedovedu říct, zda se nám to povede, je to hodně složité.“

Petr Koukal, předseda Českého badmintonového svazu:

„Vítáme, že už mohou badmintonová centra a další vnitřní sportoviště ve čtvrtek otevřít, ale povinnost nošení roušky je z mého pohledu nepochopitelná. Zvlášť u badmintonu, kde jsou dva hráči daleko od sebe, mnohá centra jsou navíc velmi dobře provzdušněná s vysokým stropem. Badminton je navíc velmi dynamický a během výměny dochází k intenzivním pohybům. Rouška tak představuje spíše zdravotní riziko. Za poslední roky se stal badminton velmi populárním sportem pro veřejnost, zaplněná centra jsou toho jasným důkazem. Proto jsme dostávali od amatérských sportovců neustálé dotazy na otevření. Tohle řešení ale veřejnost na kurty moc nepřiláká a badmintonová centra budou nadále ve velké finanční tísni. Přitom právě sport a pohyb má být jednou z hlavních zbraní v boji proti pandemii a badminton je pro hodně lidí velmi oblíbenou fyzickou aktivitou.“

Daniel Táborský, bývalý český reprezentant v boxu, nyní trenér Real Fight Club v tělocvičně K.T.S.O. Praha:

„Ano, ve čtvrtek otevíráme a odpověď na to, zda budou u nás boxerské tréninky s rouškou je, že ne. Zaprvé by to šlo fakt těžko, za druhé mě to štve už z principu. Podporuje to fyzickou negramotnost.“

Co tím myslím? Stačí se podívat na celou naši společnost, jak je měkká a pohodlná. Používáme speciální matrace a když pak přespíme na gauči, nemůžeme týden chodit, máme elektricky vyhřívané bundy a pak když trochu ofoukneme, léčíme se z toho čtrnáct dní, obezita je u nás standart (během pandemie Češi přibrali šest kilo a patří v tomto ohledu na evropskou špičku).“

Představ si, že ti někdo řekne, neumím číst a psát, tak si o něm řekneš, že je negramotný idiot a když ti pak v pětadvaceti letech řekne, že neudělá jeden shyb, neuběhne pět kilometrů, nevyšplhá po laně, nebo nedá dvacet kliků v řadě, bereme to tak, že je to vlastně v pohodě.“

„Každý nemůže být nukleární fyzik, stejně jako každý nebude vypadat jako Anthony Joshua, ale stejně jako je normální, že umíme psát a číst, tak by měla být normální základní fyzická zdatnost. Teď se to ukazuje, přišla trošku agresivnější chřipka a svět kolabuje. A ta nařízení? Jsem pro to, aby se slabším pomáhalo, ale jsem proti, aby kvůli tomu omezovali silní. Ať si nemocní a slabí vezmou respirátor, chápu, že ohledně starých lidí, nebo opravdu nemocných, to je blbý, ale jde o menšinu.“

„Místo toho, aby politici motivovali lidi, podporovali je ve sportování a posílení imunity, tak jim zakážou chodit ven, narvou jim na obličej nuceně roušky a zakážou jim sportovat, protože ta omezení od čtvrtka jsou stále vlastně zákaz. Ministr zdravotnictví Blatný řekl, že investuje padesát milionů korun do propagace očkování. Dle mého by je měl raději narvat do propagace sportu. To je stejné jako, že chtějí extrémně obézní děti léčit léky proti chuti k jídlu, místo hodiny tělocviku ve škole třeba i každý den.“

„Občas si za své názory vyslechnu, že jsem bezohledný, ale proč mám brát ohled na zdraví lidí, kteří na své vlastní zdraví nebrali ohled celý život? Ať si tihle lidé nejdříve spočítají, kolik vypili flašek alkoholu v poměru odsportovaných hodin, kolik vykouřili cigaret v poměru k uběhaných kilometrů, a pak o mě tvrdí, že jsem bezohledný.“

Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe a Squashclubu Strahov:

„Pokud bude opravdu platit nařízení nosit roušky při sportování uvnitř, tak vláda tím potvrdila, že je pro ni sport zbytnou oblastí. Když ze statistik víme, že se na sportovištích lidé tolik nenakazí, tak proč tam mládež plnohodnotně nepustíme? Nejedná se o kritiku zástupců Národní sportovní agentury, kteří jsou sportovci a vědí moc dobře, že tohle nařízení je mimo.“

„Dávám vzkaz těm, co to vymysleli, ať si jdou zkusit zátěžový sport. Jsem zvědavý, jak dlouho vydrží. Každého zvu zadarmo do Squashcentra Strahov, zaplatím za ně vstup, občerstvení a koupím mu novou roušku, ať si to jde vyzkoušet. Když to vydrží po dobu 30 minut v tepové frekvenci kolem 160, tak mu k tomu dám novou raketu a nové boty.“

„Budeme si dělat přehled o tom, jaké squashové kluby otevřou, ale moc jich asi nebude. S dětmi trenéři maximálně budou moct na kurtu v roušce trénovat techniku úderů, ale také to není rozhodně ideální varianta. Děti se chtějí po měsíci bez organizovaného sportu se hlavně hýbat. Tohle nařízení bude mít velký dopad na squashové kluby, které už se upínaly k tomuto týdnu, aby už konečně otevřely. Jsou to likvidační kroky k jakémukoliv sportovnímu odvětví. Všichni přeci chceme sport, který je zaměřený na pohyb, takhle můžeme rovnou dělat sport pouze online a k tomu nemusíme ani opravovat stará či budovat nová sportoviště.“