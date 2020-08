Sportovci v USA bojkotují zápasy kvůli rasovému násilí. Naše společnost je v pr**li, zlobí se LeBron James

New York Sportovci v USA začínají hromadně bojkotovat své zápasy, k basketbalistům NBA se přidávají baseballisté, hráči amerického fotbalu či nejlépe placená sportovkyně světa, tenistka Naomi Ósakaová. Bojkot byl reakcí na víkendový incident, při němž policisté v americkém městě Kenosha vážně zranili střelbou do zad devětadvacetiletého černocha Jacoba Blakea.

Strážci zákona zasahovali u domácí hádky, podle Reuters je nejspíš zavolala Blakeova přítelkyně. Jeden z policistů Blakeovi sedmkrát střelil do zad poté, co se ho s kolegy neúspěšně snažil zatknout a zpacifikovat paralyzérem. V autě seděly tři děti ve věku od tří do osmi let. Muž je podle rodiny nyní od pasu dolů ochrnutý a lékaři zatím nevědí, zda to bude trvalý stav.



Basketbalisté Milwaukee na základě tohoto incidentu nenastoupili k nočnímu utkání play off NBA proti Orlandu na protest proti rasismu a brzo je následovali další.

Protest proti násilí podpořila i japonská tenistka Naomi Ósakaová, jež nenastoupila do semifinále generálky US Open v New Yorku proti Belgičance Elise Mertensové či některé týmy z ligy amerického fotbalu NFL a baseballové MLB.

„Cítím, že jsou tady důležitější věci než tenis, které je potřeba okamžitě řešit,“ sdělila Ósakaová, která se v New Yorku chystala na blížící se US Open.

„Z pokračující genocidy černochů z rukou policie už je mi ale na zvracení,“ dodala aktuální desítka žebříčku WTA.



„Jako bílý hráč v týmu... jak můžu projevit podporu? Jaká je nejlepší věc, kterou můžu podpořit své černé bratry? Rozhodli jsme se jako tým, že nejlepší věcí, jak podpořit boj proti násilí, je nenastoupit k utkání,“ vysvětlil Clayton Kershaw rozhodnutí Los Angeles Dodgers nenastoupit k utkání.

Podle zpráv CNN se na týmových schůzkách hráčů rozhodli basketbalisté Los Angeles Lakers a Clippers nenastoupit ke zbylým utkáním sezony play off.

„Řeknu to zcela upřímně. Naše společnost je v pr*eli. Vím, že to některé lidi unavuje, když o tom pořád mluvím, ale my se bojíme jako černoši v Americe, jsme vyděšeni,“ vyjádřil se k tématu hrající legenda v barvách Lakers LeBron James.



„Místo sledování baseballu doufám, že se lidé začnou soustředit na o dost důležitější věci v dnešním světě, než je sport. Lidi, proberte se,“ řekl Dee Gordon, hráč baseballového Seattle Mariners.