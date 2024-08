Ondrovi se bouldering nepovedl. Do druhé části finále jde ze sedmého místa

V úvodní disciplíně boulderingu Ondra nedosáhl na vrchol. Jen dvakrát se dostal do druhé zóny, jednou do první a na třetím boulderu nezískal ani jeden bod. Do lezení na obtížnost půjde z děleného sedmého místa.

První boulder vyhovoval spíš menším lezcům a český reprezentant zde na vrchol nedosáhl a zapsal 9,5 bodu. Pěti soupeřům se podařilo topovat, naopak španělský obhájce zlaté medaile Alberto Gines Lopez tady nezískal ani bod.

Na dvojce byl Ondra jistější, rychle se dostal do druhé zóně a útočil na vrchol. Šest sekund před vypršením jeho času měl top už podruhé na dosah, ale znovu spadl. Nejvyšší zóny tady dosáhl jen Japonec Sorato Anraku.

Třetí cesta se Ondrovi vůbec nepovedla, nedostal se ani do první zóny.

Po boulderingu se poleze na obtížnost

Finále osmi nejlepších lezců začalo boulderingem a následně od 12:28 pokračuje obtížností. Nejlepší v součtu obou disciplín získá zlato.

Ondra chce vylepšit šestou příčku z lezecké premiéry pod pěti kruhy v Tokiu, kde se soutěžilo ještě v trojkombinaci.

V osmičlenném finále český reprezentant startuje vždy až jako šestý v pořadí. V semifinále totiž zaznamenal třetí místo. V boulderingu nastřádal slušný základ 48,7 bodu a pátou příčku ještě vylepšil druhým nejlepším výkonem v obtížnosti.

V ní dolezl až do závěrečné nejlépe bodované pasáže, přidal dalších 68,1 bodu a umístil se hned za duem největších favoritů. Hvězdným sedmnáctiletým Japoncem Soratem Anrakem a devatenáctiletým Tobym Robertsem z Velké Británie.

Při boulderingu závodníci postupně řeší čtyři problémy. Bez jištění lezou na každé trase do výšky zhruba až 4,5 metru. Za každý boulder lze získat až 25 bodů, dohromady tedy sto. Na každé trase se objevují dvě zóny, první oceněná pěti body, druhá desíti. Topu náleží zmíněné maximum. Za každý vyplýtvaný pokus se odečítá desetina bodu.

Obtížnost se leze na vysoké stěně, většinou na ní figuruje zhruba padesátka kroků, z nichž čtyřicet je bodovaných. Prvním deseti hodnoceným náleží vždy po jednom bodu, dalších deset se boduje po dvou, dalších deset po třech a poslední část, kterou soutěž graduje, nabízí čtyři body za každý chyt.