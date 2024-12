Úvodní sprint ovládl Francouz Jacquelin, nejlepší Čech Hornig dojel dvaadvacátý

Před sezonou platil za výborného střelce, ovšem na lyžích ztrácel. V přípravě ale Hornig běžecký výkon zlepšil, což ukázal i v pátečním sprintu, kdy zapsal 15. nejrychlejší čas. Kvůli dvěma minelám však finišoval až jako 22., přesto si vylepšil maximum ve Světovém poháru.

Sprint mužů v Kontiolahti Reportáž ze závodu

„V posledním kole jsem chytil skvělý vláček, kdy se sjel Endre Strömsheim a Émilien Jacquelin. Až do cíle jsem to rval, co se dalo,“ líčil Hornig pro ČT Sport. „Ve stojce mám delší zaujímaní polohy. Dneska ty dvě nuly nevisely úplně vysoko, střelit se daly.“

Jako jediný z českých závodníků držel až do pátečního klání čisté konto, bezchybně Krčmář zahájil střelbu i ve sprintu. Ve druhém běžeckém kole se chvíli dokonce jel na prvním místě a na lyžích si vedl lépe než v předchozích závodech.

Vestoje však udělal první chyby s malorážkou, trestné kolo musel obkroužit dvakrát a sprint zakončil na 36. místě. „Po individuálu jsem strávil dva dny na prášcích, měl jsem nějaké střevní problémy. Už se ale cítím líp a doufám, že dokážu prodat, co ve mně je,“ vznesl přání.

Dříve se trápil ve střelecké části, ale uměl excelovat na lyžích, nyní Štvrtecký hledá ideální formu i v běhu. Na střelnici sice udělal stejně jako Hornig a Krčmář dvě chyby, v cíli ale skončil až za nimi na 40. pozici.

„Na střelnici dnes docela fouká, nevím, jestli to bylo vidět,“ postěžoval si. „Lyže jsem měl připravené skvěle, ale na trati je to ode mě bezzubé, už se mi jelo i líp. Do kopce se pořád trápím, nevím co s tím.“

Nedařilo se ani Jonáši Marečkovi, který mířil vedle hned třikrát a obsadil 71. příčku, 74. doběhl Tomáš Mikyska, jenž naskočil do sezony po problémech s břichem v pátek poprvé.

Maximum pro amerického mladíka

Francouzi v neděli ukončili štafetovou dominanci Norů a díky Jacquelinovi se z vítězství radovali i ve sprintu. Na lyžích si 29letý biatlonista počínal famózně, zapsal druhý běžecký čas a ovládl statistiku času stráveného na střelnici.

Díky dvěma nulám si klání suverénně podmanil a připsal si druhou výhru ve Světovém poháru. Poprvé triumfoval před třemi lety v domácím středisku Annecy, kde ovládl závod s hromadným startem.

Druhý dorazil do cíle i s jednou chybou nejrychlejší běžec Samuelsson ze Švédska, na třetí místo se díky čistému kontu zařadil Němec Nawrath.

Jen těsně za elitní trojkou skončil Američan s novozélandskými kořeny Campbell Wright, jenž si vylepšil maximum ve Světovém poháru. „Jsem nadšený, byl to skvělý závod. Sprint je nejkratší disciplína, nemůžu udělat moc chyb, tak se mi v něm asi nejvíc daří,“ smál se 22letý biatlonista.

Za ním se seřadila pětice norských závodníků, nejlepším z nich byl vládce minulé sezony Johannes Bö. Jeho bratr Tarjei, který naposledy ovládl celkové hodnocení sprintu, skončil sedmý.