Stáji Williams chyběly podlahy k monopostům. Už tak je velmi těžké auto uřídit, říká pilot

Sáchir (Bahrajn) Pořádnou ostudu má tým formule 1 Williams. Jako by nestačilo, že v prvním závodu sezony jeho závodník Robert Kubica „dostal“ tři kola od vítěze Valtteriho Bottase, ale hlavním problémem stáje v současné době je, že nemá dostatek náhradních dílů. A to limituje jak jezdce, tak i mechaniky.

Nyní si ale Polák Kubica postěžoval. Jeho špatný výsledek byl prý spojen s tím, že mohl v tréninku odjet jen pět kol, načež byl jeho vůz poškozen a mechanici si nemohli dovolit nasadit díly nové.

„Není to z pohledu pilota snadná situace. Jsme omezeni tím, že nemáme dostatek náhradních dílů,“ řekl Kubica v Bahrajnu. „Když si vzpomenu na to, co se mi v Austrálii (dějiště prvního závodu) stalo v úvodním tréninku, tak… Najel jsem na obrubník, poškodila se mi podlaha a my na ten den neměli jinou. Ovlivnilo to celý víkend,“ povzdechl si polský jezdec.

Mechanici Williamsu u monopostu, v něm sedí Robert Kubica.

Ačkoliv má prý Williams spoustu problémů, všichni v něm pracují na plné obrátky. „Tým se snaží dát nám nejlepší auto,“ ví Kubica. „Ale na druhou stranu si myslím, že v ideálním světě byste měli mít na každý závodní víkend nové díly, a navíc ještě nějaké rezervní v dobrém stavu. Jde o to, že už tak je velmi těžké auto uřídit. Respektive bych asi neřekl těžké, hlavně nám chybí přilnavost,“ přiznal.

„A když k tomu připočtu, že máme díly, které nejsou stoprocentní, určitě to omezuje naši výkonnost. Situace není dokonalá, ale přesto se všichni snažíme dělat to nejlepší,“ uzavřel téma polský závodník.