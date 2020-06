STALO SE 19. ČERVNA: Jak párty s kokainem a smrtí sebrala NBA rivalitu Jordan vs. Bias

Drogy jsou špatné. To ví dneska každé malé dítě. Jejich bídná pověst však nespadla z nebe. Len Bias se postaral, aby Americe kokain znechutil, když se jím 19. června 1986 předávkoval. Basketbalový extratalent, jehož si v draftu NBA o pouhé dva dny dříve zamluvili Boston Celtics, byl předurčen k velkým věcem. Trůn však Michaelu Jordanovi přenechal bez boje.

Z Lena Biase se stal americký mýtus, mezi fajnšmekry jedno z nejoblíbenějších sportovních „what if“.

Co kdyby...



Celtics doplnili jen pár dní po oslavě svého šestnáctého triumfu v NBA svůj kádr o jednoho z nejnadanějších hráčů nastupující generace a z týmu Larryho Birda se rychle stal tým Lena Biase. Dva metry a tři centimetry vysoký křídelník proháněl NBA a v polovině devadesátých let slavil Boston jubilejní titul číslo 20.

Ano, Jordan byl sice lepší střelec než Bias, v tom je považován za nejlepšího v dějinách NBA, ale prsteny jsou tím, co se počítá. Chicago Bulls doufali ve svůj průlom marně.

Kdo ví.

Ukradená rivalita mezi Michaelem Jordanem a Lenem Biasem:

Jenže v tomto vesmíru je jméno Len Bias možná známější zámořským studentům trestního práva nebo sociologie než basketbalovým fandům. Len Bias Law přijatý necelý půlrok po mladíkově smrti měl totiž zásadní dopad na americkou společnost.



Pár měsíců před volbami se tragédie chytili politici a práce na nové normě radikálně zpřísňující tresty za drogové delikty jim šla rychle od ruky. V jedné z hlavních rolí senátor Joe Biden, připravující si půdu pro svou první prezidentskou kandidaturu.

V návaznosti na Biasův zákon se v dalších letech prudce zvedly i sankce pro další typy zločinů.

Výsledek? Násobný nárůst vězeňské populace. V polovině 80. letech sedělo za mřížemi federálního žaláře zhruba 35 000 osob. O třicet let později počty vězňů narostly přes hranici 200 000. Obdobný vzestup se týká i dalších typů vězení, celková čísla stačí vynásobit deseti.

Do války proti tvrdým drogám se však nepustili jen prezident Ronald Reagan a jeho administrativa, kongresmani a policie. Přidali se i mnozí další, od Hollywoodu přes magazín Time po zpravodajské televize.

Drogy = celonárodní problém.

Částečně za to mohla i fáma. Lidem kolovalo, že Bias dostal infarkt při kouření cracku. Ve skutečnosti se předávkoval šňupáním kokainu, o poznání dražší, a tedy méně časté „zábavě“.

OTD (86) Brad Daugherty was the 1st pick in the "cursed" NBA Draft.



2: Len Bias (dies 2 days later)

3: Chris Washburn (banned from the NBA)

6: William Bedford (missed 1 season drug rehab)

7: Roy Tarpley (banned from the NBA)



2nd RD

25: Mark Price

27: D. Rodman

60: D. Petrovic pic.twitter.com/YUHEcjDuG2 — Ballislife.com (@Ballislife) June 18, 2020

„Biasovo předávkování společně s Robertem Downeym Jr. sexuálně uspokojujícím svého dealera ve filmu Feťáci (Less Than Zero) vypěstovali strach z kokainu ve skoro každém mladém Američanovi vyrůstajícím v letech 1986 až 1994. Dodneška jsem ani nepomyslel na to, že bych ho vyzkoušel,“ píše sportovní novinář Bill Simmons.



Mezi tisícovkami mladých, kteří spadli do pasti, byl i Derrick Curry, Biasův spoluhráč ze střední. Svůj sportovní talent promrhal a stal se dealerem cracku. Chytili ho a odsoudili. Hned napoprvé na 19 let.

Jedna hloupá oslava vstupu mezi sportovní boháče v kampusu University of Maryland přišla Američany hodně draho.

Len Bias se 19. června 1986 ocitl na vrcholu blaha. O dva dny dřív vystoupal na pódium v newyorské Madison Square Garden jako draftové číslo 2. Stal se členem nejlepšího basketbalového týmu té doby, který na dvaadvacetiletém talentu chtěl stavět svou budoucnost. Boston ho uvítal s nadšením, legendárnímu manažerovi Redu Auerbachovi se zúročily tři roky plánování. V jednání byl Biasův milionový kontrakt s Reebokem.

Zbývalo jediné: všechno to řádně oslavit.

Bias se vrátil za známými a spoluhráči z Marylandu. V průběhu noci se na stole ocitl bílý prášek. Nad ránem hvězda večírku zkolabovala. V 6.32 vytáčí Biasův kamarád Brian Tribble čísla 9-1-1. Pomoci však nikdo nedokáže, srdce se zastavilo navždy.

Televizní zpravodajství informuje o úmrtí Lena Biase:

Vina za tragédii na párty nakonec padla na Tribbla. Nijak zvlášť mu nepomohla ani pozdější spolupráce s policií, odsouzen byl na deset let a jeden měsíc.



Tragédie rodiny Biasových dostala o čtyři roky později druhý akt. Lenův dvacetiletý bratr Jay je zastřelen z projíždějícího auta krátce po sporu o parkovací místo.

Lena Biase lze sotva brát za hodného hocha, který to jedenkrát zkusil a ono to krutě nevyšlo. Kokain byl jeho častou kratochvílí, máme-li věřit svědectví spoluhráče Terryho Longa.

Nepocházel sice z takřka beznadějného prostředí, do špatné společnosti to však na předměstích Washingtonu nikdy nebylo daleko.

Bias byl dravec. „Syrový a nedisciplinovaný,“ vytýkali mu na škole v Marylandu, než se podrobil tréninkovému drilu. S chutí si vyskakoval na slabší - v basketbalu to platí doslova. Jenže hodní hoši obvykle nevítězí, a tak je slušná šance, že právě Bias by svůj talent proměnil ve výsledky.

Sestřih akcí Lena Biase v dresu Marylandu:

A ještě něco mohl urychlit. Vstup pouliční subkultury do NBA. Co načal Dennis Rodman a dotáhli členové Fab Five a Allen Iverson, mohlo přijít už o dekádu dřív. Rap, okázalé šperky, vytahané oblečení, tetování a průšvihy; dá se tušit, že právě to by byl styl Lena Biase Superstar.



Anebo by ho drogy zničily dřív, než by se stihl pořádně prosadit.

Alespoň na washingtonských předměstích se však stal příkladem hodným následování. Jako motivace posloužil řadě tamních hráčů, aby za svým snem o NBA šli. A někteří jsou jeho přímými basketbalovými následníky, shodnou okolností také dvojky draftu. Michael Beasley svůj talent z velké části promrhal. Kevin Durant ne.