Stíhačku v Hochfilzenu ovládl J. Bö, Mareček má díky čisté střelbě maximum

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) stíhací závod mužů (12,5 km) 1. J.T. Bö (Nor.) 32:16,5 (2 tr. okruhy), 2. Jacquelin (Fr.) -3,5 (1), 3. Lägreid (Nor.) -3,8 (1), 4. Samuelsson (Švéd.) -47,0 (3), 5. Uldal -47,6 (3), 6. Sörum (oba Nor.) -50,1 (3), ...22. Mareček -2:07,2 (0), 26. Hornig -2:15,6 (2), 39. Krčmář (všichni ČR) -3:26,5 (5) Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. J.T. Bö 339, 2. Lägreid 304, 3. Jacquelin 246, 4. Perrot (Fr.) 222, 5. Samuelsson 208, 6. Strömsheim (Nor.) 199, ...25. Hornig 81, 33. Krčmář 43, 38. Mareček 34, 62. Štvrtecký (ČR) 1