Stop závodům? Sportovci jsou nervozní, jistotu olympiády nemá ani Špotáková, říká Doktor z ČOV

Praha Pokud se olympiáda v Tokiu bude letos opravdu konat, nikdo zatím neví, kdy většina sportovců včetně těch českých dostane možnost ještě ovlivnit svou účast na ní, což trápí i sportovního ředitele Českého olympijského výboru Martina Doktora.

Lidovky.cz: Jak moc nepříjemná je aktuálně situace okolo odsouvání kvalifikačních turnajů, závodů a akcí, kde se dá splnit olympijský limit?

Nepříjemná samozřejmě je, ale uvědomme si, že to je prostě situace obecně… S největší pravděpodobností se žádné kvalifikace do konce května konat nebudou.

Lidovky.cz: Dokdy se dá čekat na vývoj pandemie koronaviru a podle ní upravovat a odsouvat závody a turnaje?

To zatím asi nikdo nedokáže říct. Jedno datum je při dodržení zahájení olympijských her v pátek 24. července pevně dané. Přihlášky do soutěží musíme odeslat 6. července. Před tím musí být vše jasné.

Lidovky.cz: Jaké části sportovců se tyto kvalifikační problémy, kdy zatím neměli příliš možností k zajištění účasti na OH, týkají?

V současnosti je již 57 procent kvót na olympijské hry přiděleno buď jednotlivým národním olympijským výborům, nebo přímo na jméno sportovcům. Nelze však říci, že by na zbývajících 43 procent míst zatím sportovci neměli možnost se kvalifikovat. Buď se jim to doposud ještě nepovedlo – ve většině sportů už kvalifikace loni probíhaly a ti nejlepší již kvalifikační místa získali. Anebo například čekají na uzavření žebříčků, podle kterých se také místa v některých sportech rozdělují.

Lidovky.cz: Co čeští sportovci? Jaké procento ještě nemá splněno a čeká, až budou mít příležitost?

Podle našeho odhadu je zhruba polovina sportovců již nominovaná, další část je v žebříčcích na „postupových“ místech. A pak je samozřejmě skupina sportovců, kteří si plánovali zaútočit na zisk nominačních míst během kvalifikačních soutěží teď na jaře. Přesná čísla však nelze říct.

Lidovky.cz: Kteří vážní čeští adepti na medaili do této skupiny patří?

Předně, nejsme vědmy, abychom věděli, kdo získá medaili. Kvalifikaci zatím nemá jistou třeba trojnásobná olympijská medailistka Barbora Špotáková. Ve vodním slalomu nebo tenisu adepty máme, ale nevíme, kdo z nich pojede. Veslař Ondřej Synek chtěl zabojovat o nominaci společně s novým parťákem Jakubem Podrazilem, ale to už je za současné situace asi nereálné. A jak už jsem říkal, nejsou ještě uzavřené žebříčky, na což čeká řada sportovců.

Lidovky.cz: Jaká panuje mezi sportovci nálada? Komunikujete s nimi? Ptají se na informace a vývoj?

Jasně, že sportovci jsou nervózní. Je to logické, musí řešit přirozeně i jiné a důležitější věci než sport a nemohou se soustředit na práci, kterou dělají. Ale tak to má teď skoro každý. Pro nás všechny je zdraví prostě nejdůležitější. Se sportovci každopádně komunikujeme. V naprosté většině se perou se současnou situací se sportovním srdcem a snaží se i v těžkých dobách a omezených podmínkách připravovat, jak to jen jde. Na provizorních sportovištích, mnohdy doma. Někteří z nich to berou jako výzvu. Je ohromně důležité, aby udrželi pozitivní náladu a aby před sebou měli cíl! A doopravdy děkujeme těm už zkušenějším, jako jsou právě Bára Špotáková nebo střelec David Kostelecký, že ukážou svým přístupem cestu třeba těm, kteří malinko váhají, jestli to má cenu. Má, stoprocentně!

Lidovky.cz: Je možné, že v případě konání olympiády budou mít některé sporty či disciplíny prostě smůlu, nedostanou už víc příležitostí a závody na OH budou v okleštěném složení?

To si nemyslím, místa je vždy možné doplnit. Při středeční telekonferenci prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach třikrát zdůraznil, že se tak bude dít na základě výsledků na sportovním poli – tedy ze žebříčků nebo podle minulých vrcholných soutěží. Asi by to nebylo vždycky stoprocentně fér, ale v těžké době se musí dělat těžká rozhodnutí a až budoucnost zhodnotí, zda to bylo správně. Úpravy kvalifikačních kritérií nyní řeší MOV s jednotlivými mezinárodními federacemi sport po sportu.

Lidovky.cz: Jak je na tom královna sportu atletika?

Kvalifikovali se zatím čtyři atleti: překážkářka Zuzana Hejnová, koulař Tomáš Staněk a oštěpaři Nikola Ogrodníková a Jakub Vadlejch s tím, že za normálních okolností by ještě měli letos potvrdit svou výkonnost. Každopádně pokud by se rozhodovalo podle žebříčku, jsou v něm na postupové pozici, stejně jako dalších dvanáct atletů včetně Báry Špotákové.