Češi se do olympijského finále ve vzduchové pušce neprostříleli

Třiadvacetiletý Přívratský nezopakoval v disciplíně tři roky staré 14. místo z Tokia. Ostravského rodáka čeká v Paříži, stejně jako Blažíčkovou, s níž byl v sobotu 24. v týmovém mixu, ještě start v třípolohové střelbě z malorážky. Zde by měl patřit mezi kandidáty na medaili. Pro Smetanu olympijské hry skončily.

Přívratský začal kvalifikaci výtečně. V první sadě nastřílel 106,3 bodu a zapsal nejlepší výsledek ze všech startujících. Na tento počin ale nenavázal. V dalších částech zaznamenal 104,3, 105,1, 104,0, 103,0 a 105,1 bodu.

Od postupové osmičky ho se ziskem 627,8 bodu dělily dva body. „Jsem z toho docela smutný, ale uvidíme, jak se budu cítit, až se to trošku rozleží. První pocity jsou hořké. Potýkal jsem se s podobnými problémy jako včera v mixu a to mě doprovázelo do konce závodu,“ řekl v nahrávce pro média.

Šestadvacetiletý Smetana při olympijském debutu mezi nejlepšími od začátku chyběl. V úvodní části nastřílel 102,9 bodu, později přidal 105,4, dvakrát 103,7, 105,0 a 104,8. Obsadil 38. místo z 49 závodníků s bilancí 625,5.

Smetanu provázely problémy se zrakem, které řešil ve finální přípravě před OH. „S očařem jsme měli vypozorované, že když nasazuji kontaktní čočky, tak do dvanácti hodin nevidím úplně dobře. A já jsem měl závod od jedenácti. Dneska se ukázalo, že jsme to měli vypozorované dobře, protože jsem fakt v průběhu závodu neviděl,“ prozradil.

Blažíčková se od úvodu kvalifikace pohybovala na rozhraní třetí a čtvrté desítky. V první části měla 103 bodů, zatímco elita zapisovala přes 106. Ve druhé sadě se česká střelkyně zlepšila na 105,4 bodu, na tento výkon už ale nenavázala. V dalších částech plzeňská rodačka zapsala 104,0, 104,4, 104,5 a 103,9 bodu. Od postupu ji dělilo 6,2 bodu. „Jsem ráda, že to bylo o trochu lepší než včera, i když jsem nestřílela vůbec dobře. Nebyla jsem dneska tak nervózní, ale bohužel tam určité věci nefungovaly a nedokázala jsem s tím nic udělat,“ uvedla.