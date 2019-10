Strýcová po boku Sie zdolala Stosurovou s Zhang, vítězná byla i Krejčíková se Siniakovou

Šen-Čen České deblistky vstoupily vítězně do Turnaje mistryň v Šen-čenu. Ve Fialové skupině nejprve světová jednička Barbora Strýcová spolu s Tchajwankou Sie Šu-wej porazily Samanthu Stosurovou a Čang Šuaj 6:4, 4:6, 10:5. Uspěl i pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, který zdolal Gabrielu Dabrowskou a Sü I-fan 6:4, 6:2.Všechny české duely sledujeme živě v podrobných online reportážích.

Druhý nejlepší deblový pár letošní sezony a wimbledonské šampionky Strýcová se Sie Šu-wej porazily sedmou nasazenou australsko-čínskou dvojici za hodinu a půl. Šestky Krejčíková se Siniakovou strávily na kurtu proti kanadskou-čínským turnajovým čtyřkám ještě o 20 minut méně.

Dva nejlepší páry z každé skupiny postoupí v Šen-čenu do semifinále. Krejčíková se Siniakovou obhajují loňskou finálovou účast ze Singapuru.



„Vím, že to mám na dosah, ale je to pořád daleko. Je to hodně našlapané. Bude to obtížné, ale je to extra velká motivace,“ řekla Strýcová.



Třiatřicetiletou Strýcovou, která bude po Turnaji mistryň uvažovat o ukončení kariéry, můžou sesadit dvě hráčky. O post jedničky bude plzeňská rodačka bojovat s Kristinou Mladenovičovou z Francie a s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.