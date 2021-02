Super Bowl LV: Nestárnoucí legenda proti nástupci s největší smlouvou v historii sportu

Tampa Během posledních dnů před blížícím se celosvětovým sportovním svátkem s názvem Super Bowl LV se hodně zmiňují veškeré možné statistiky. Jednou z nejzajímavější je věkový rozdíl, mezi dvěma hlavními hvězdami finalistů Tampou Bay a Kansas City. Osmnáct let a čtyřicet pět dní dělí Toma Bradyho a Patricka Mahomese, muže, kteří nedělní zápas budou zřejmě rozhodovat.

Padesáté páté vydání finálového zápasu nejvyšší ligy amerického fotbalu nabízí možná nejzajímavější souboj quaterbacků v historii. Třiačtyřicetiletý Brady je hrající legendou s šesti prsteny pro šampiona. Všechny získal s týmem New England Patriots, od kterých loni po dvaceti letech odešel do Tampy.

Pětadvacetiletý Mahomes na druhé straně patří k vycházejícím hvězdám ligy a může být nejmladší quaterback v historii s druhým titulem šampiona NFL. Jeho Chiefs se navíc mohou stát prvním týmem, co vyhraje Super Bowl podruhé v řadě poprvé od roku 2004, kdy se to povedlo právě Bradymu s Patriots.



„Jak pokračuje má kariéra, tak se pořád snažím sledovat co nejvíc sestřihů Toma,“ chválí zkušenějšího kolegu Mahomes, loňský nejužitečnější hráč finále. „Dělá prostě věci správně a poznáte to podle počtu prstenů šampiona na jeho rukou,“ dodává.

Je to také poprvé v historii, kdy se potkávají dva hráči na pozici quaterbacka, kteří vyhráli poslední dva Super Bowly. Brady se totiž předloni loučil s Patriots ziskem své šesté trofeje Vince Lombardiho.



Mahomes může Bradyho dorovnat v další statistické lahůdce: jako druhý v historii může vyhrát druhý titul v prvních čtyřech sezónách v lize. No a manžel slavné modelky Gisele Bündchenové se zase naopak případným sedmým titulem může dál vzdalovat pronásledovatelům. Nikdo z nich nemá víc než pět prstenů šampiona, mezi aktivní hráči je maximem číslo tři.

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI SUPER BOWLU 2021: Atraktivní souboj největších hvězd obou týmů a NFL jako takové ještě jen podtrhne již tak monstrózní zájem o Super Bowl, který je každoročně v USA nejsledovanějším pořadem. A vzhledem k současné celosvětové situaci s pandemií a omezenou možností sledovat zápas na stadionu či v jeho okolí se očekává, že by mohl padnout rekord ve sledovanosti.

Dosud rekordní byl rok 2015, kdy Super Bowl sledovalo 115 milionů diváků. I proto za půlminutovou reklamu ve vysílání platí inzerenti 5,5 milionů dolarů (119 milionů korun), opět se točily speciální reklamy jen pro tuto příležitost. Samotný zápas pak bude natáčet 120 kamer.

K umocnění zážitku má v Tampě přispět i poločasový koncert kanadského zpěváka The Weeknd, trojnásobného držitele ceny Grammy, který patří mezi nejpopulárnější interprety současnosti. Stejně jako většina jeho předchůdců ani on za své vystoupení nedostane zaplaceno, naopak sám do show investuje sedm milionů dolarů (asi 151 milionů korun).

Stadion Raymonda Jamese v Tampě má oficiálně udávanou kapacitu 65 890 diváků. Tento rok může být kvůli epidemii zaplněný pouze ze třetiny. V ochozech tak kvůli tomu bude nejméně diváků v historii. Ačkoli vstupenky většinou stojí od 7000 dolarů (151 000 korun) po 60 tisíc dolarů (1,3 milionu korun), tentokrát na stadion zavítají tisíce zdravotníků, kteří dostanou lístky zadarmo za to, jak pomáhají v boji s koronavirem.

Super Bowl lze v Česku s českým komentářem sledovat v pondělí od 0:30 na stanici Premier Sport, kterou vysílají televizní operátoři Telly, O2TV a T-Mobile.

Že je Bradyho desátá účast v prestižním zápase také rekordní, není třeba dodávat. Mimochodem, hned dvanáct týmů nikdy Super Bowl nevyhrálo, jen Patriots mají jako celek více finálových účastí (11, v roce 1985 a 1996 hráli ještě bez největší postavy tohoto sportu historie) v dosud 54leté kronice bitvy, během které se v zámoří doslova zastaví čas.

„Patricka obdivuji jako hráče i jako člověka. Skvěle svůj tým vede a spoluhráči jsou s ním rádi na hřišti. Má skvělé charisma a vím, že se nezalekne velkých momentů ve velkých zápasech,“ potvrdil zároveň pověst nejen ničitele rekordů, ale také velkého sportovního i lidského gentlemana.

Oba borce čeká pátý vzájemný zápas a bilance je zatím vyrovnaná 2-2. V zatím posledním zápase zdolali Mahomesovi Chiefs soupeře 27:24 ve dvanáctém kole základní části přímo na stadionu v Tampě, kde se letošní ročník odehraje.

Brady soupeře porazil naposledy v zápase o titul v konferenci AFC (kolo před Super Bowlem) 37:31 v prodloužení v lednu 2019, samozřejmě ještě v dresu Patriots. „To byl úžasný zápas, který si budu pamatovat do konce života,“ zasní se při vzpomínce Brady, který si tehdy po zápase Mahomese našel, aby ho pochválil.

„Hodně pro mě znamenalo, když mi řekl, že mě respektuje jako hráče i člověka a že budu určitě ještě lepší. Tvrdil mi, že mě brzy uvidí v Super Bowlu, což se mi povedlo hned o rok později. Teď tu navíc stojíme proti sobě. Snažím se každý den zlepšovat,“ říká s pokorou stále teprve kariéru rozjíždějící Mahomes.

Věkový rozdíl mezi oběma hráči je těžko uchopitelný. Když Brady končil střední školu, byl Mahomesův otec uprostřed povedené kariéry v basebalové MBL jako nadhazovač, a právě se mu narodil syn. Když byl Brady draftován do NFL, slavil Mahomes čtvrté narozeniny.

Od té doby se toho událo hodně, ale vybrat si americký fotbal byla pro oba borce zřejmě povedená volba. Bude to poprvé a naposledy, co se tyto hvězdy střetnou v jednom z nejsledovanějších sportovních duelů na světě?

„Když jsme spolu hráli poslední tři zápasy, pokaždé mi říkali, že je to naposledy, co hrajeme proti sobě. On tady ale pořád je a chce vyhrávat, takže bych Toma ještě neodepisoval. Moc se těším na souboj s ním a mezi oběma týmy,“ usmívá se Mahomes, který koronavirové pandemii navzdory podepsal loni v červenci s týmem novou smlouvu. Její čísla? Se všemi bonusy 503 milionů dolarů na deset let. Žádný sportovec planety nikdo takový kontrakt ještě nepodepsal.

Bradymu, který se dříve nechal slyšet, že chce hrát do 45 let, byl v týdnu položen dotaz, jak to s jeho kariérou vypadá teď.

„Možná budu hrát i déle, ale NFL je hodně fyzická a člověk nikdy neví, co se může stát. Navíc je potřeba hodně trénovat a člověk to musí mít v hlavě stoprocentně srovnané. Zeptejte se mě po Super Bowlu,“ dodal Brady.

Podle sázkařů jsou mírní favorité Chiefs, ale Bradyho tým není radno podceňovat.