Šutr, kámen, šutr i touha po vychlazeném pivu. Slavná rallye píše příběhy i v Saudské Arábii

NAÚM Dakar je o příbězích. O těch radostných a vítězných, ale i o těch smutných, nešťastných a plných bolesti. A slavná rallye je samozřejmě píše i teď v Saúdské Arábii, kam se přestěhovala a kde jsou po úterku odjeté tři etapy z dvanácti.

Dakarský smolař z Čech

Jeho týmový manažer Ervín Krajčovič o něm tvrdí, že už si získal respekt mezi špičkovými závodníky a že je v jeho silách urvat dakarského beduína, tedy skončit mezi nejlepší trojicí. Prý to mohlo přijít už letos, protože jihoameričtí jezdci, kterými je kategorie čtyřkolek prošpikovaná, ztratili výhodu znalosti domácích tratí. Což o to, Tomáš Kubiena bezesporu rychlý je, avšak ani při čtvrtém startu na rallye se nedočká druhého týdne a už vůbec ne cíle.

Pokaždé ho zastavil technický problém, stejně i teď, když vyměnil značku KTM za Yamahu Raptor. Už druhou etapu dojel se ztrátou pěti hodin zničený z věčných oprav. Krátce po startu té třetí vybouchl motor úplně. Když pomineme Martina Kolomého, který se vyboural ještě před samotným startem a ve středu bude transportován do Česka, kde ho čeká operace obratlů, je Kubiena prvním Čechem, který v letošním ročníku končí.

Šutr, kámen, šutr

Měl to být Dakar, který vyvolá romantické vzpomínky na africké začátky. Měl být plný nekonečných písečných dun a prý ještě bude. Jenže první etapy se nesly v duchu rychlých písčitých rovinek s haldou velkých kamenů. Tím pádem i řadou defektů. Martin Prokop musel v obou prvních etapách třikrát měnit proražené kolo a poslední desítky kilometrů dojížděl na půl plynu, protože už žádnou rezervní gumu neměl.

V úterý se už v mechanika proměnit nemusel, jenže zase smutně hleděl, jak jeho Shrek na rovinkách nestačí. „Všechna auta nás předjíždějí jako nůž máslem. Zkoušeli jsme se jich držet, ale nešlo to.“ Přesto se v celkovém pořadí posunul na devátou příčku, protože jiní favorité v úterý prožili očistec - vůz Mini Rusa Vasiljeva shořel, z peugeota Al Qassimiho zůstal po sérii kotrmelců vrak.

A motocyklista Jan Veselý líčil: „Na trati se začaly objevovat hrůzné výjevy. Dvě shořelá auta! Bezpočet rozmlácených motorkářů. Vrtulníky se nezastavily.“ Což výstižně glosoval Prokop: „Jsme na Dakaru, tady se pořád něco děje.“



Důkazem je i Fernando Alonso, dvojnásobný mistr světa F1 a dakarský novic - v pondělí urazil kolo a nabral velkou ztrátu, v úterý však mezi ostřílenými mazáky dojel pátý.

Bez piva, vepřového i erotiky

Přijel do bivaku, v obličeji zřetelná únava a pak Aleš Loprais skrz kameru příznivcům vzkazoval: „Jak moc rád bych si teď dal vychlazené pivo.“ Po desetiletí bylo jejich rodinnou tradicí, že kromě piva měli v zázemí i slivovici, jenže letos mají v Saúdské Arábii utrum. Stejně tak u týmů - které s sebou vozí kuchaře či zmražená jídla - se tentokrát neservíruje vepřové.

Nejvíc na zvyklosti v muslimské zemi ale doplatila Olga Roučková - závodnici sponzoruje pánský časopis Penthouse, jenže propagace erotiky je v Saúdské Arábii zakázaná, a tak Češka dostala i přes dlouhá vyjednávání od organizátorů stopku.

Už před startem pořadatelé varovali, že dají závodníkům navigátorsky zabrat. Roadbook, plán cesty, v polovině etap rozdávají těsně před startem, mnozí skutečně bloudí a ztrácejí desítky minut. V úterý ale organizátoři lapili do pasti sami sebe. Motorkářům vyznačili v roadbooku kontrolní bod, kterým nešlo projet.

„Byl na kamenité hoře, na kterou se nedalo dostat, i když jsem to zkoušel zleva zprava. Skákal jsem tam po velkých šutrech jako kamzík. A co jsem se ptal v bivaku, tak ho nemá nikdo,“ říkal Milan Engel. Ztratil tu desítky minut, stejně jako další. Nicméně šéfové chybu uznali a etapu zkrátili, a tak do výsledného času nezapočítali hromadné bloudění.

Engel tak zůstal nejlepší z Čechů, v průběžném pořadí je 23. Vede Brabec. Jen škoda, že ne Jan, nýbrž jeho americký jmenovec s českými předky Ricky. „Český Honza“ je 33. Vůbec nejlepším Čechem napříč kategoriemi je čtvrtý Martin Macík v kamionech.