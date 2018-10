Svatbu Čáslavské s Odložilem v Mexiku navštívilo 100 tisíc lidí

PRAHA Kdo může říci, že na jeho svatbu dorazilo přes 100 tisíc lidí? Ani v historii takových příkladů moc nenajdeme, nicméně takovouto slávu zažili Věra Čáslavská s Josefem Odložilem přesně před 50 lety. Vzali se během olympiády v Mexiku 26. října 1968.

Dvě sportovní ikony Československa proti sobě stály v barokní katedrále v Mexico City. Ačkoliv byly z daleké střední Evropy, Mexičané je zbožňovali. Fascinoval je příběh ženy, která se postavila proti režimu. V paměti měli čerstvou zkušenost, kdy řada studentů padla pro střelbě mexické policie. Navíc to byla hvězda světového sportu.

Místní občané tak zaplnili skoro celé náměstí El Zócalo, patřící mezi největší na světě.

Záběry ze svatby:



Jak by také ne, když nevěstou byla hrdinka z olympiády v Tokiu Věra Čáslavská, která si navíc připsala čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile před několika dny i na OH v Mexiku. Ta Čáslavská, protestující minulý den proti Sovětskému svazu.

Ani ženich nebyl neznámý. Josef Odložil získal stříbro na olympijských hrách v Tokiu, k tomu byl několikanásobným mistrem ČSSR v běhu na 800 a 1500 metrů.

K důležitému životnímu kroku je chtěli doprovodit i místní, kterých se na náměstí i v katedrále tísnilo přes 100 tisíc.

Svatba Věry Čáslavské s Josefem Odložilem.

„Z katedrály jsme proto utíkali bočním vchodem. Mexičané jsou takoví – když mají idol, tak ho samou láskou umačkají k smrti a pak ho prohlásí za svatého,“ přiblížila Čáslavská. „Nakonec jsme našli úkryt v televizním voze, jinak by to asi dopadlo špatně,“ vybavila si trenérka Čáslavské Jaroslava Matlochová.

Těžká doba v Československu

Po návratu zpět do vlasti to pár neměl jednoduché. Komunistický režim si stále pamatoval podpis Čáslavské na výzvě Dva tisíce slov, a chtěl, aby lidé na nejlepší světovou sportovkyni roku 1968 zapomněli.

Gymnastka začala studovat FTVS, ovšem pět let nepracovala, protože ji nikdo nechtěl zaměstnat. Postupně se o ní přestávalo mluvit, což bylo to, co si přála vládnoucí strana. Její manžel výzvu nepodepsal, ale ani on nebyl spokojen s okupací. „Byl zásadový. Bylo jasné, že už nezůstane v armádě,“ vzpomínala Matlochová.

Věra Čáslavská.

Definitivní tečkou měl být zájezd atletů Dukly do Sovětského svazu v roce 1969, šlo o mistrovství spřátelených armád v Kyjevě. „Přišla zpráva, že se Josef stal otcem dcery Radky. Sověti mu přinesli dort s blahopřáním, on ale prý odvětil, že s okupanty oslavovat svoji dceru nebude. Podle druhé verze nechtěl slavit dceru, protože chtěl syna, a Sověti si to vyložili po svém,“ líčil zprostředkované informace Aleš Poděbrad, Odložilův trenér.

Manželství neskončilo šťastně

V roce 1974, po dostudování Čáslavské, se manželům narodil syn Martin. „Pro Věru to znamenalo strašně moc. Nepřála si nic jiného než mít šťastné manželství a spokojenou rodinu,“ konstatovala Matlochová.

Po narození syna se zdálo, že se situace obrací k lepšímu. Čáslavská našla práci, stala se trenérkou na Spartě, kde měla na starost malé gymnastky. Ve stejném klubu získal práci i její partner Odložil.

Věra Čáslavská s Josefem Odložilem.

V letech 1979–1981 působili slavní manželé v roli koučů v Mexiku, kde s nimi byly i děti. Jak se ale mohli vyděděnci režimu dostat na západní polokouli? „Vyměnili mě za uhlí. Sověti požádali Mexičany, aby za ně Kubě dodávali uhlí. Mexičané si za to řekli o moje služby, nabídku jsem ráda přijala,“ usmívala se Čáslavská.

Rozpory manželské dvojice, jež údajně začaly už za mořem, vyvrcholily rozvodem v roce 1987.

Ač už nebyli manželé, smrt Josefa Odložila ji zasáhla

O šest let později ale rodinná tragédie dosáhla vrcholu. Nikdo neumí říct, co se té noci přesně stalo, a stejně tak se rozcházejí i svědecké výpovědi. Výsledkem každopádně bylo, že Martina Odložila, syna Věry Čáslavské, prokurátor obžaloval ze zabití vlastního otce Josefa Odložila.

Martin Odložil byl nakonec odsouzen za ublížení na zdraví s následkem smrti na čtyři roky. A ač byl prezidentem Havlem amnestován, jen to přiživilo spekulace, jak to tehdy bylo.

„Kdyby to jakkoli šlo, události bych vrátil. Nezničil jsem přece život jenom sobě, zničil jsem ho třem sourozencům, svojí matce, tátově manželce, jeho příbuzným i přátelům,“ řekl Martin Odložil v prvním rozhovoru po osudové události, který exkluzivně poskytl Lidovým novinám.



Mohl stres způsobit rakovinu?

Zejména tato událost se podepsala na zdravotním i psychickém stavu Věry Čáslavské.

Prakticky se neobjevovala na veřejnosti, a střídala pobyty v domě s pečovatelskou službou s hospitalizací v uzavřeném pavilonu v Bohnicích. Kdo tohle nezažil, asi nemůže říci, jaká muka zažívala.

Lidé pokládali svíčky k uctění památky Věry Čáslavské na Václavském náměstí

Možná i psychické vypětí nakonec způsobilo, že bývalé gymnastce diagnostikovali rakovinu slinivky, na kterou 30. srpna 2016 zemřela.



„Jasné důkazy pro to neexistují. Ale nepochybně jestli někdo žije v trvalé úzkosti a stresu, tak si nakonec nějakou nemoc vypěstuje, ať už je to infarkt, poškození štítné žlázy nebo nádor. Celý život se setkávám s tím, že lidé dostávají nádor jakoby po úmrtí svého partnera nebo třeba když jim vyhoří domek. Ale stane se to za dlouhé měsíce nebo za nějaký rok poté a souvislost se nedá potvrdit. Jsou to taková odpozorování ze života, vypadá to, že by to tak mohlo být. Ale jsou to spekulace,“ řekl v roce 2014 pro LN Jiří Vorlíček, předseda České onkologické společnosti.