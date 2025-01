Skvělý výkon Ledecké. Ve St. Antonu útočila na vítězství, nakonec je třetí

SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Antonu (Rakousko) Ženy - sjezd 1. Brignoneová (It.) 1:16,08, 2. Blancová (Švýc.) -0,07, 3. Ledecká (ČR) -0,18, 4. Pirovanová (It.) -0,43, 5. Venierová (Rak.) -0,51, 6. Vonnová (USA) -0,58, ...45. Nová (ČR) -3,27. Průběžné pořadí sjezdu (po 2 z 8 závodů): 1. Hütterová 136, 2. Brignoneová 129, 3. Ledecká 100, 4. Blancová, Goggiaová (It.) a Gutová-Behramiová (Švýc.) všechny 80. Průběžné pořadí SP (po 13 z 35 závodů): 1. Ljutičová (Chorv.) 456, 2. Hectorová (Švéd.) 447, 3. Rastová (Švýc.) 433, 4. Brignoneová 419, 5. Gutová-Behramiová 329, 6. Holdenerová 316, ...19. Ledecká 151, 63. Dubovská (ČR) 29.