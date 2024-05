Obžalovaný, ale náš. Lyžaři vyslovili důvěru svému šéfovi Trávníčkovi

Detektivové centrály proti organizovanému zločinu podle médií koncem února, kdy vypukla kauza kolem Českého tenisového svazu, zasahovali i v sídle lyžařského svazu a v Trávníčkově domě. Podle informací MF DNES prověřují vyúčtování loňského Světového poháru ve Špindlerově Mlýně s podezřením na dotační podvod.

České lyžování, které vede od roku 2022, bude Trávníček řídit i nadále. Při hlasování o důvěře ho podpořila valná většina delegátů.

„Rád bych poděkoval delegátům konference za vyslovení důvěry. Poměr hlasování je pro mě jasným signálem toho, že prostředí vnímá, že se české lyžování a snowboarding daří posouvat dopředu. Vážím si vyslovené podpory, která je pro mě zároveň závazkem k tomu pokračovat v nastaveném trendu a nasazeném úsilí. Velká spousta práce je pořád před námi,“ uvedl Trávníček v tiskové zprávě svazu.

Delegáti rovněž projednávali aktuální průběh externího auditu ke Světovému poháru alpských lyžařek ve Špindlerově Mlýně 2023, který si svaz nechává vypracovat. Podle MF DNES stály závody přes 96 milionů korun a skončily ve ztrátě. Vyúčtování kontroluje i Národní sportovní agentura, která Světový pohár v Krkonoších podpořila dotací přes 55 milionů korun.

Konečné výsledky auditu zadaného svazem by měly být k dispozici do konce léta. „Do té doby nemůžeme obsah a jednotlivé položky auditu veřejně konkrétně komentovat. Obecně se ale už v této chvíli dá říct, že z prvotního zkoumání nevyplývají nesrovnalosti v účetnictví, nebo že by šlo o předraženou akci, o čemž se pár lidí usilovně snažilo veřejnost přesvědčit. Také se dá říct, že některé částky, které se objevily v médiích, například ohledně celkových nákladů, neodpovídají realitě,“ uvedl generální sekretář svazu Jan Šindelář.

Lyžařský svaz se po schválení na konferenci nově stane členem Českého paralympijského výboru. „Je důležití podporovat sport na všech úrovních. Paralympici jsou nedílnou a velmi úspěšnou součástí českého sportu, pravidelně vyhrávají medaile na těch největších akcích,“ řekl Trávníček.