Světová rekordmanka Muhammadová a její netradiční ramadán. Kvůli zrušeným závodům se může více postit

Los Angeles Světová rekordmanka v běhu na 400 metrů překážek Dalilah Muhammadová stejně jako ostatní muslimové prožívá v době koronaviru netradiční ramadán. V postním měsíci se tradičně setkávají rodiny, ale Muhammadová je s tou svou v kontaktu jen virtuálně. Žije totiž v Los Angeles, zatímco její příbuzní ve 4000 kilometrů vzdáleném New Yorku. Může se ale postit více než obvykle, protože kvůli rušení atletických závodů má lehčí tréninky.

„Je to velmi těžké. Moje rodina je v New Yorku a ten je opravdu silně zasažený. Oběma rodičům se ale daří dobře. Moje sestra žije taky v New Yorku a má se s rodinou fajn. Je dobré vědět, že jsou všichni v pořádku, ale rozhodně bych si přála, abych je mohla vidět,“ řekla olympijská vítězka a úřadující mistryně světa webu CNN Sport.

Její otec Askia je islámský duchovní, takže si nechává záležet na tom, aby rodina držela pohromadě. „Říkal, že bychom se měli na dálku setkat jednou týdně. Nemyslím si, že se to povedlo úplně každý týden, ale snažíme se udělat si čas na hovory přes Zoom. Prostě jen vidět tváře těch druhých,“ popisovala třicetiletá atletka, jak se setkávají prostřednictvím nyní hojně využívané aplikace.

Muslimové během ramadánu jedí až po západu slunce. Muhammadová stejně jako ostatní atleti obvykle tvrdě trénuje a mívá řadu závodů, takže se nemůže přes den postit. Tentokrát je ale situace jiná.

Vždycky se během sezony pokouším několik dní postit. Ale je pro mě fakt extrémně těžké trénovat tak tvrdě, jak trénuju, a postit se. Nikdy jsem to nedokázala celý měsíc, ale slíbila jsem si, že tentokrát to zvládnu. Můj trénink není tak intenzivní. Není žádná velká akce, na kterou bych se mohla připravovat,“ uvedla rivalka české rekordmanky Zuzany Hejnové.



Na boj o obhajobu olympijského zlata si musí ještě rok počkat. S odložením her v Tokiu na rok 2021 souhlasí a doufá, že olympiáda nakonec nebude muset být zrušena. „To by bylo srdcervoucí. Hrozně moc jsme obětovali olympiádě a možnosti reprezentovat svou zemi a milujeme, co děláme. Budeme muset počkat, jak se to vyvine,“ přemítala loňská nejlepší atletka světa.

Atletické stadiony jsou v Kalifornii uzavřené, takže musí běhat po parcích. Po osamocených výbězích se už nyní připravuje společně s trenéry, přičemž dodržují bezpečnou vzdálenost. A společnost jí dělají její psi. „Užívám si tohle běhání jen tak pro zábavu,“ pochvalovala si. Na chvíli se může vzdát soutěživosti, která jí jakožto profesionální atletku neustále provází.