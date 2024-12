Další elitní umístění Davidové. S jednou chybou končí ve sprintu sedmá

Nebyl to od Davidové tak perfektní výkon jako minulou sobotu v Kontiolahti. Ve slunečném, pohádkově zimním Hochfilzenu se za každou chybu na střelnici platilo a ani Davidová se jí nevyhnula.

Sprint žen v Hochfilzenu Podrobná reportáž

Omezila se ale pouze na jednu, a tak jí spolu s dvanáctým nejrychlejším během může těšit další umístění v elitní desítce.

„Stojka byla trochu delší, potřebovala jsem se prodýchat, ale za nulu jsem ráda. Do první desítky je umístění super,“ hodnotila v cíli pro ČT Sport Davidová.

Prokletím se v pátek pro Češky stala čtvrtá rána vleže, mimo terč ji poslaly Jessica Jislová, Tereza Voborníková i Davidová.

Jislová k tomu přidala další chybu vestoje a v kombinaci s pomalejším během jí patří 56. příčka v cíli. „Dvě chyby jsou tady hrozně moc,“ bylo jasné Jislové. „Sníh je hodně přemrzlý, nejelo se mi moc dobře a docela jsem se na trati vytrápila,“ vysvětlovala svůj pomalejší běh.

Naopak Davidové a Voborníkové se už podařilo stojku vynulovat. Davidová k tomu přidala jedenáctý nejrychlejší běh v závěrečném kole.

Nejrychlejší běh 1. Lampičová (Slovin.) 18:25,6

2. E. Öbergová (Švéd.) +17.6

3. Braisazová-Bouchetová (Fr.) +18,1

4. Preussová (Něm.) +23,7

5. Jeanmonnotová (Fr.) +35,7

…

12. Davidová +48,7

24. Charvátová +1:03,8

51. Jislová +1:36,4

72. Voborníková +1:54,6

87. Otcovská +2:27,7

Voborníková se takovou rychlostí pochlubit nemůže, po Davidové je ale na 52. místě druhou nejlepší Češkou v závodě a podívá se i do sobotní stíhačky.

Ta neunikla ani Jislové a těsně do ní pronikla i Lucie Charvátová, která v pátek startovala jako první z Češek.

Přestože na trati znovu předváděla skvělý výkon, na střelnici šanci na hezké umístění ztratila. Zatímco při ležce chybovala prvním a třetím výstřelem, vestoje mířily mimo terč druhá a čtvrtá rána. Celkem šest set metrů navíc znamenalo až 59. místo v cíli.

„Jsem nespokojená, je to přece můj Hochfilzen. Na ležce jsem začala špatně, a pak už to nešlo změnit,“ mrzelo ji.

Zklamaná byla také Kristýna Otcovská, která si pokazila závod hned na první položce. Pouze první a pátá rána zasáhly terč, a Otcovská tak musela třikrát obkroužit trestné kolo. Útěchou jí může být alespoň čistý zápis vestoje. Přesto svůj závod už nedokázala zvrátit a skončila na chvostu výsledkové listiny.

Zasloužené vítězství pro Preussovou

Přestože každá chyba byla v pátečním poledni znát, jedné z biatlonistek v úspěchu nezabránila.

Franziska Preussová po první střelbě vedla a na trati zajížděla úchvatné časy. I díky tomu nemusela ztrácet hlavu, když jedna z ran vestoje nezasáhla terč. Při odjezdu ze střelnice ztrácela na v té době vedoucí Francouzku Chauveauovou pouhých pět sekund.

Nejrychlejší střelba 1. Simonová (Fr.) 42,8

2. Ghilenková (Mold.) 43,6

3. Wiererová (It.) 47,3

4. Häckiová-Grossová (Švýc.) 48,0

4. Halvarssonová (Švéd.) 48,0

…

41. Charvátová 57,7

48. Jislová 59,2

52. Davidová 59,4

54. Voborníková 49,9

98. Otcovská 1:12,5

Jako by pak v závěrečném kole zabrala za všechny své předešlé závody, ve kterých skončila těsně druhá. Tentokrát to zažít nechtěla. Nejen, že svou ztrátu smazala, do cíle dorazila o dalších sedm sekund rychleji.

Dosud měla na svém kontě šest třetích míst, devět druhých a pouze jediné vítězství. V pátek vystoupila na nejvyšší příčku podruhé v kariéře.

Pro Sophie Chauveauovou byl páteční závod tuze dlouhý. Startovala s číslem pět a díky bezchybné střelbě se držela v průběžném vedení dlouhé desítky minut. Pouze Preussová, která startovala jako dvaašedesátá, ji dokázala překonat. Přestože se nakonec nedočkala vítězství, i tak získala Francouzka v Hochfilzenu své životní maximum.

Blízko byla Francouzce také Karoline Knottenová, která zastřílela rovněž bezchybně a vyrážela ze druhé střelby na druhém místě. Závěrečné kolo Norce ale ani zdaleka nesedlo tak jako Preussové, a tak brala v cíli třetí příčku.

Dosavadní vedoucí žena Světového poháru Elvira Öbergová zaváhala v pátek střelecky a čtyřmi chybami skončila až pětadvacátá. Švédka tím ztratila žluté číslo, které nově o čtrnáct bodů patří Preussové.

Přestože Davidová předala červené číslo pro vedoucí závodnici sprintu vítězné Němce, čtvrté místo v celkovém hodnocení Světového poháru si udržela.