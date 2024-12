Paráda Davidové ve sprintu! Na střelnici neminula a slaví vítězství

„Tak spokojená jsem už dlouho nebyla. Už jsem skoro zapomněla, jaký je to pocit,“ zářila v pozávodním rozhovoru pro ČT Sport Davidová. A to ještě ani netušila, na co její výkon v sobotu vystačí.

Tou dobou byly stále na trati největší favoritky závodu – se žlutým číslem jedoucí Lou Jeanmonnotová, Elvira Öbergová nebo Franziska Preussová, které se všechny vešly po první střelbě před Češku. Jenže střelbu vestoje nezvládla žádná z nich bezchybně.

Jeanmonnotová i Öbergová musely na dvě trestná kola, Preussová na jedno. Ani Hanna Öbergová nebo Ingrid Landmard Tandrevoldová neuhlídaly všech pět ran vestoje.

Sprint žen ve finském Kontiolahti Podrobná reportáž

A tak se pole možných soupeřek Davidové tenčilo, až zbyla pouze Karoline Knottenová, které u jména rovněž zářily dvě nuly. Norka ale na trati běžecky nestačila a do cíle dorazila s patnáctisekundovou ztrátou.

A Davidová mohla začít slavit své čtvrté vítězství v kariéře.

„Je to skvělé, fakt super,“ smála se už jako potvrzená vítězka sprintu. „Mám pocit, že tohle je moje nejvíc vydřená medaile. Moc si toho vážím, ale ještě to nejsem schopná vstřebat. Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi za poslední dva roky psali, že na mě nezapomněli a že nade mnou nezlomili hůl.“

Připravujeme podrobnosti...