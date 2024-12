Janatová si v Lillehammeru doběhla pro životní výsledek. Ve sprintu byla šestá

SP v běhu na lyžích v Lillehammeru sprint volně Muži: 1. Klaebo 2:32,64, 2. E. Northug (oba Nor.) -1,22, 3. Pellegrino (It.) -1,57, 4. Jenssen (Nor.) -2,19, 5. Chanavat (Fr.) -2,96, 6. Holmboe (Nor.) -4,73, ...v kvalifikaci 34. Černý, 61. Šeller, 64. Tuž (všichni ČR)

Průběžné pořadí SP (po 5 z 31 závodů): 1. Amundsen (Nor.) 412, 2. Klaebo 312, 3. Nyenget 293, 4. Valnes (oba Nor.) 256, 5. Pellegrino 252, 6. Krüger (Nor.) 245, ...82. Černý 34, 107. Šeller 10, 113. Bauer 7, 115. Dufek (oba ČR) 6 Ženy: 1. Sundlingová 2:50,08, 2. Hagströmová (obě Švéd.) -3,05, 3. Myhreová (Nor.) -3,60, 4. Carlová (Něm.) -6,22, 5. Ribomová (Švéd.) -6,39, 6. Janatová -6,49, ...v kvalifikaci 49. Antošová (obě ČR)

Průběžné pořadí SP (po 5 z 31 závodů): 1. Digginsová (USA) 378, 2. Sundlingová 357, 3. Carlová 355, 4. Johaugová 307, 5. H. Wengová (obě Nor.) 285, 6. Hennigová (Něm.) 236, ...12. Janatová 214, 62. Antošová (ČR) 40, 85. Havlíčková (obě ČR) 14