Sprint v Oberhofu ovládli Francouzi, nejlepší z Čechů Václavík obsadil 19. místo

Světový pohár v biatlonu v Oberhofu (Německo): Muži - sprint (10 km): 1. Fillon Maillet 23:36,2 (0 tr. okruhů), 2. Claude -14,9 (0), 3. Jacquelin (všichni Fr.) -22,1 (1), 4. Pidručnyj (Ukr.) -28,8 (0), 5. Uldal -29,4 (1), 6. Laegreid (oba Nor.) -35,7 (1), ...19. Václavík -1:13,3 (1), 21. Krčmář -1:13,5 (1), 25. Hornig -1:21,5 (2), 36. Mareček (všichni ČR) -1:39,9 (1). Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. J. T. Bö (Nor.) 597, 2. Laegreid 499, 3. Jacquelin 438, 4. Perrot (Fr.) 399, 5. Samuelsson (Švéd.) 375, 6. Sörum (Nor.) 340, ...29. Hornig 109, 36. Krčmář 75, 39. Mareček 59, 48. Václavík 22, 72. Štvrtecký (všichni ČR) 1.