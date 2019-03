POHLED: ‚Sviňárna‘ nebo legitimní věc? Jako by Jágr a Plekanec kvůli penězům odmítli hrát o extraligový titul

PRAHA Je to jako by hokejové Kladno hrálo play off extraligy a Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec a Petr Vampola se rozhodli se boje o titul nezúčastnit a naopak odešli do B-týmu, s nímž by chtěli do extraligy naoko postoupit. Pokud by se jim to totiž povedlo, licenci by Kladno okamžitě prodalo kupříkladu Českým Budějovicím, tedy největšímu soupeři v boji o postup do extraligy.

Přesně tento příběh se zrodil ve volejbalovém Brnu, které využilo díry na trhu, respektive ve volejbalových řádech, a rozhodlo se, že své dvě největší hvězdy Michala Hrazdíru a Ondřeje Boulu nebude potřebovat v extraligovém play off.



Místo toho je poslalo do prvoligového týmu Brna, který má stejného trenéra, řadu hráčů, halu i klubové barvy. Jenže protože má jinou vlastnickou strukturu, může usilovat o postup do extraligy, kde hraje první brněnský tým.

A proč se vedení brněnského klubu rozhodlo své dvě největší hvězdy obětovat, navíc do týmu povolalo i veterána a dlouholetého reprezentanta Lubomíra Staňka?

Tři miliony za postup do extraligy?

Kvůli finančnímu zisku. Je totiž veřejným tajemstvím, že o extraligu letos vehementně usiluje tým Beskydy, který má základnu ve Frýdku-Místku.

A vrabci na střeše roztrubují, že si Beskydy cení extraligové licence na 3 miliony korun. Takže pokud by Brno II do extraligy postoupilo, převedlo by licenci právě na Beskydy, s nimiž se Brno utkalo ve finále první ligy.

Nikdo se nemohl divit, že trio Hrazdíra, Boula, Staněk nedalo soupeři z Beskyd sebemenší šanci a postoupilo do baráže o extraligu proti jejímu poslednímu celku - Benátkám nad Jizerou.

Jenže právě tady brněnský klub ve svém vysněném scénáři tvrdě narazil. Benátky se totiž hodlají soudit s Českým volejbalovým svazem (ČVS), že podobný scénář posvětil.

Svaz totiž uznal argumentaci Brna, že extraligový a prvoligový tým z Brna nemají majetkově ani funkcionářsky nic společného.

„Předali jsme Brnem dodané podklady naší legislativní komisi, která po posouzení materiálů ověřila, že extraligové Brno a prvoligové Brno jsou dva oddělené subjekty. Tím pádem je všechno v pořádku a Brno jako vítěz 1. ligy může hrát baráž,“ řekl MF DNES předseda českého volejbalu Marek Pakosta.

„Pendlování hráčů je po splnění řádů možné stejně jako v jiných sportech. I v tomto směru je v Brně vše v pořádku,“ dodal Pakosta.



„Pochybnosti jsem neměl, řády znám,“ kvitoval rozhodnutí svazu autor celé operace, brněnský manažer Martin Gerža.



„Všichni víme, že jde o jedno družstvo“

Ten se rozhodl s dostatečným předstihem oddělit oba týmy tak, aby se nejednalo o klasické „áčko“ a „béčko“ jednoho klubu. Co na tom, že mají stejného kouče, řadu mladších „pendlujících“ hráčů a hrají ve stejné hale.

Rozhodnutí svazu není vůbec po chuti vedení Benátek. „Ty kluby jsou provázány osobnostně i majetkově, veřejně vystupují jako jeden klub, třeba i při výstupech na Facebooku. Všichni víme, že jde o jedno družstvo,“ zlobí se předseda Benátek Vladimír Němeček.

Ten už dopředu konstatoval, že pokud dojde v baráži k souboji s Brnem II, hodlá napadnout rozhodnutí svazu u civilního soudu.

„Zatím mám osobní pocit, že (lidé na svazu) dělají vše pro to, aby Brno mohlo baráž hrát. My každopádně chceme extraligu zachránit. Takže se na baráž připravíme a můžeme klidně vyhrát. Ale pokud prohrajeme, budeme to řešit soudně,“ zdůrazňuje Němeček.

Zato vedení brněnského klubu se otázku případného postupu do extraligy vůbec neřeší. „Nemáme zatím představu, co by se dělo dál,“ přiznává Gerža.

Brno i bez hvězd v play off válí

Celá záležitost však má jednu pikantní náležitost. Brno I i bez dvou svých největších hvězd vede ve čtvrtfinále nad hvězdami nabitým Kladnem 2:1 na zápasy, a pokud ve čtvrtek (18:00) doma zvítězí, postoupí zcela nečekaně do semifinále extraligového play off.

A pokud by se postupem do extraligy přidalo i Brno II, brněnský manažer Gerža by si mohl mnout ruce, jak mu obrovský risk přinesl vedle peněz za prodej licence i sportovní slávu.