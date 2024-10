Big Czech v americkém příběhu. Sportfilm Liberec uvede snímek o mužích, kteří měnili basketbal i Ameriku

Sweetwater Projekce s besedou je na libereckém Sportfilmu v sobotu 5. 10. od 20.00 v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev, kde budou osobně přitomni - režisér Martin Guigui a Dave Cobert, který si zahrál někdejší basketbalovou hvězdu Dicka McGuira.

V NBA nastoupil k prvnímu utkání v roce 1969. V té době byl po mnohých místech v USA ještě řádně cítit puch rasové segregace. I to byl terč pro jeho nebeské háky, jak se říkalo Jabbarově střelbě jednou rukou přes hlavu. Angažovanost amerických basketbalistů má dlouhou tradici a různé podoby. V Los Angeles byl vedle slavného Jabbara dobře vidět i usměvavý Richard Lapchick. I když drobnější a mnohem menší postavy.

Na premiéře filmu Sweetwater (Nat Clifton měl rád limonádu – pozn. red.) byli oba, přátelé od mládí, evidentně v dobré náladě. Richard je respektovaný akademik, proti segregaci se tvrdě vymezoval, znám je také akcemi proti apartheidu v JAR. Kdysi toužil hrát basket a v dětství si prožil i zlé chvíle výhrůžek rodině.

Že nakonec získal respekt, jako aktivista, je vlastně logické. Jeho otec Joe Lapchick odbourával segregaci roky jako basketbalový hráč i kouč New York Knicks v NBA. Přezdívalo se mu „Big Czech“ a hrál za nejslavnější předválečný zámořský tým Original Celtics.

Joe Lapchick

Na tehdejší dobu velmi vysoký bez čtyř centimetrů dvoumetrový centr byl v lize dominantní, nejlepší pivot, než přišel čas George Mikana z Minneapolis Lakers.

Jako kouč New York Knicks Lapchick několikrát bojoval ve finále NBA o titul. Jeho renomé rostlo, když vedl ALL-Stars výběry.

Richard Lapchick si ale mohl vychutnat premiéru filmu, kde je jeho otec předlohou pro jednu z hlavních postav z jiného důvodu. Joe proslul tím, že za Knicks nastoupil afroameričan Nat Sweetwater Clifton.

Nat „Sweetwater“ Clifton (8) z New York Knicks a Bob Cousy (14) z Boston Celtics bojují o míč na palubovce Madison Square Garden, v pozadí bostonští Ed Macauley (22), Togo Palazzi (12) a newyorský Gene Shue. (12. listopadu 1955). FOTO AP

Spolu s majitelem newyorského týmu Nedem Irishem bourali do té doby důslednou segregaci v americkém profesionálním basketbalu. Bloger Lukáš Kuba popisuje, jak se ještě jako hráč před každým utkáním proti legendárnímu černošskému týmu New York Rens obejmul se svým protějškem Tarzanem Cooperem. „Jako trenér New York Knicks postavil i prvního Asijce v lize, syna japonských rodičů Wata Misaku,“ dodává Kuba.

Wat Misaka drží bulletin Knick Knacks z roku 1947 se svojí fotografií. V témže roce se Misaka stal prvním nebělochem v NBA. Mužem, ke kterému Misaka vzhlíží, je Joe Lapchick, ikona newyorské basketbalové scény a tehdy trenér Knicks. FOTO AP

V biografii „Lapchick: The Life of a Legendary Player and Coach in the Glory Days of Basketball“. Autor Gus Alfieri popisuje kořeny obdivuhodného muže. Jak jeho otec emigroval z Čech do USA. A vytáhlý kluk objevoval novou vzrušující pouliční hru. „Když nebyl basketbalový míč kluci improvizovali. Použili čepici naplněnou papírem nacpanou do starého fotbalového míče. Obíhali kolem vozů s ledem a míč si předávali pod břichy koňských spřežení.“

Kouče Lapchicka si ve filmu režiséra Martina Guigui zahrál Jeremy Piven. Dvoumetrový afroameričan Clifton s přezdívkou Sweetwater smlouvu s New York Knicks získal v květnu 1950. Představuje ho Everett Osborne.

Lapchick, Sweetwater, Irish i další měnili Ameriku před mnoha desetiletími, ale basketbalové boty equality, jednu černou, druhou bílou, někdy nazuje například i LeBron James. Když letos Richard Lapchick s rodinou přijel do Prahy převzít in memoriam cenu pro jeho otce za přínos basketbalu, usmíval se jako s Jabbarem na premiéře v Los Angeles.