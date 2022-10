Becker učí spoluvězně jógu a zhubl osm kilo. Mezi ostatními je velmi populární, tvrdí advokát

Do vězení Huntercombe s mírnou ostrahou byl umístěn v květnu. Ve středu večer promluvil pro německý deník Bild o prvním půlroce za mřížemi v podání tenisové legendy jeho právník Oliver Moser. A dle něj si bývalá světová jednička vede nadmíru dobře.

„Našemu klientovi Borisi Beckerovi se zatím daří opravdu skvěle, mimo jiné se konstruktivně zapojuje do každodenního vězeňského života,“ pochválil Moser vítěze celkem 49 turnajů na okruhu ATP.

Zmíněným zapojením pak má být pozice asistenta placeného vězeňského trenéra fitness a psychologie. Kromě jiného tak Becker dalších 45 spoluvězňů „cepuje“ při posilování, józe, ale i meditaci. „A mezi ostatními je velmi populární. Všichni si uvědomují, že coby bývalý špičkový profesionální sportovec jim toho má hodně co předat,“ tvrdí jeho advokát.

Dvakrát ženatý a také dvakrát rozvedený Becker jde svým „svěřencům“ navíc aktivně příkladem. Během necelého půlroku zhubnul už osm kilogramů a stále nemá dost. Pobyt za mřížemi mu pomáhá také v tom, že nemá po ruce alkohol, se kterým v minulosti opakovaně bojoval.

Jinak si ale může „užívat“ velkých výhod spojených s místem výkonu svého trestu.

V Huntercombe, který byl postaven během druhé světové války coby internační tábor, mají vězni k dispozici kromě posilovny velkou halu pro další sporty, horolezeckou stěnu či venkovní hřiště s umělou trávou. Posledních deset let pak zde nastupují do výkonu trestu už jen výhradně cizinci, které čeká deportace. Zda stejný osud potká také Beckera, který se do Londýna přestěhoval v roce 2012, se zatím neví.

„Kdykoliv může skrze telefon komunikovat s okolním světem,“ řekl Moser s tím, že další podrobnosti o pobytu svého klienta už ale prozradit nesmí.

Němečtí novináři každopádně zjistili také fakt, že má jednu celu čistě pro sebe. A také informovali, že zmíněné aktivity jsou součástí bonusového programu, díky kterému mohou vězni za své aktivity získat další privilegia.

Zdá se, že Borise Beckera sportovní duch neopustil ani za mřížemi.