Tenista Federer se v Melbourne blíží stovce vítězství, hladce zdolal Krajinoviče

Devětadevadesátý vyhraný zápas na tenisovém Australian Open si připsal Švýcar Roger Federer. Utkání druhého kola zvládla v Melbourne přes chyby i favorizovaná Američanka Serena Williamsová.

Třetí nasazený Federer se dostal na kurt v devět večer místního času a spěchal, aby skončil před půlnocí. Dvacetinásobný grandslamový vítěz nastřílel 14 es, celkem měl 42 vítězných úderů a Srba Filipa Krajinoviče vyprovodil z kurtu z 6:1, 6:4, 6:1 za devadesát minut. Ve třetím kole nechyběl od premiéry na turnaji v roce 2000 ani jednou.

„Cítil jsem se na kurtu opravdu uvolněně,“ řekl osmatřicetiletý Federer a přiznal, že měl výhodu. Zápas prvního kola odehrál už v pondělí, kdežto Srb dokončil odložený pětisetový souboj až v úterý. „Nebylo to úplně fér, on hrál včera tři a půl hodiny a já nic. Je mi ho trochu líto, na druhou stranu je třeba drobné výhody využívat.“

V boji o osmifinále se šestinásobný vítěz úvodního grandslamu Federer utká s domácím Johnem Millmanem. Australanovi má co vracet, jelikož s ním nečekaně prohrál předloni ve 4. kole US Open. „Tenkrát jsem to málem nepřežil. Hrálo se v horku a jemu to nevadilo. Je nebezpečný, ale skvělý chlapík a těším se,“ řekl Švýcar.

V případě výhry zaznamená stý vítězný duel v Melbourne. Stovky by dosáhl na druhém grandslamu, ve Wimbledonu už vyhrál o utkání víc.



Serena Williamsová získala poslední ze sedmi vavřínů v Melbourne už těhotná v roce 2017, ale po narození dcery Olympie na další velký titul čeká. Slovinku Tamaru Zidanšekovou ve druhém kole porazila 6:2, 6:3.

Ve druhém setu se Američance pod zataženou střechou nedařilo proměňovat brejkboly. „Začala jsem chybovat. Věděla jsem, že musím přidat, jinak to bude hodně dlouhý večer,“ řekla osmá nasazená hráčka. „Netrefovala jsem míč ideálně, nehrála jsem dobře technicky, ale řekla jsem si, že každý zápas není perfektní, a prošla jsem tím,“ řekla Williamsová.