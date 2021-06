Tenistka Krejčíková otočila nepříznivý stav a zahraje si semifinále French Open

Paříž/Praha Tenistka Barbora Krejčíková je poprvé v semifinále grandslamového turnaje ve dvouhře. V nervózním čtvrtfinálovém zápase antukového Roland Garros porazila v Paříži sedmnáctiletou Američanku Cori Gauffovou 7:6 a 6:3.

„Jsem šťastná,“ řekla Krejčíková v rozhovoru na kurtu po prvním postupu do grandslamového semifinále. „Ne, ještě si to neuvědomuju. Ani jsem si to neuměla představit, že bych toho jednoho dne dosáhla. O tomhle jsem ani nesnila. Je to úžasné,“ uvedla.



Soupeřkou české tenistky v boji o finále bude vítězka utkání mezi osmou nasazenou obhájkyní titulu Igou Šwiatekovou z Polska a Marií Sakkariovou z Řecka. „Asi se na ně podívám, sleduju všechny zápasy. Baví mě to. Už se nemůžu dočkat, až se sem vrátím,“ těší se na čtvrteční semifinále, které se znovu uskuteční na centrkurtu Philippa Chatriera.



České jméno je v semifinále dvouhry French Open potřetí v řadě. Krejčíková navázala na loňský úspěch Petry Kvitové, o rok dříve došla Markéta Vondroušová až do finále.

Nervózní Krejčíková chybovala více než v předešlých zápasech a prohrávala 0:3. Vydřela ale podání na 1:3, oddechla si a dokázala srovnat. Podruhé si prohrála servis po pasivitě na 3:5 a Američanka podávala na zisk prvního setu. Po esu měla setbol, ale pak příliš spěchala a Krejčíkové doslova věnovala své podání. Češka přes problém s nadhozem při servisu odvrátila za stavu 5:6 další dva setboly, jeden míčem na lajnu, a držela se ve hře o set.

V tie-breaku obě hráčky dál bojovaly hlavně s vlastní nervovou soustavou a zdálo se, že Krejčíková o něco víc. Prohrávala po chybách 4:6, ale v tu chvíli zahrála nejlépe a rozjela se. Čtvrtý i pátý setbol zahnala vítěznými ranami. Následně měla první setbol, který proměnila ukázkově - servisem vyhnala Američanku ven z kurtu a do volné části poslala vítězný úder.

„První set byl moc důležitý, byla jsem většinou dole a dotahovala. Snažila jsem se hrát a bojovat. Nějak jsem to dokázala otočit a druhý set jsem začala dobře,“ popsala Krejčíková.

V jeho úvodu odvrátila brejkbol a vzápětí vzala Gauffové servis. Američanka se poté na tři hry „zhroutila“. Krejčíkové stačilo přehodit míč přes síť a soupeřka nebyla schopná trefit kurt nebo přehodit síť. Za stavu 4:0 Gauffová vzteky rozmlátila raketu o zem.

Krejčíková přidala další game a při skóre 5:1 podávala na postup, ale promarnila vedení 40:0 a tři mečboly. Dvakrát to bylo po vlastní chybě. Při servisu Gauffové měla čtvrtý a pátý mečbol, ale znovu neuspěla. Při svém podání následně zase vedla 40:0 a šestý mečbol už znamenal postupovou radost poté, co Gauffová poslala míč daleko do autu.

Krejčíková je tak v Paříži v semifinále dvouhry i čtyřhry, v ní coby turnajové dvojky s Kateřinou Siniakovou nastoupí v pátek. Pokud by poté titul získaly, Krejčíková by se podruhé v kariéře stala světovou deblovou jedničkou.