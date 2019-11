Tenistka Petra Kvitová a jedna záhada: proč nezvládá turnaj nejlepších hráček sezony?

Šen-čen I přes smutek v očích tvrdila: „Tenhle turnaj je za odměnu.“ Vážně? Pro Petru Kvitovou začíná účast na poslední akci tenisové sezony vypadat spíše jako tortura. Její časté výkyvy, v lepším i v horším, jsou známé, sama je akceptuje. Jenže na Turnaji mistryň teď jde všechno pouze šejdrem.

Při posledních dvou účastech nezvládla ani jeden ze šesti zápasů! Tahle šňůra by šla ještě prodloužit o prohrané finále při předchozí účasti v Singapuru 2015. V součtu tří vystoupení zní celková bilance 2-9. To už je zvláštní. Hodně zvláštní.



„Vysvětlení asi úplně nemám,“ dumá marně Kvitová. „Jedině možná povrch. Tak pomalý snad nemáme vůbec nikde.“

Tolik kritizovaná palubovka v šenčenské hale jejímu stylu neprospívá. Zároveň se ale – letos i loni – ukazuje, jak moc jsou případné úspěchy Kvitové závislé na vnitřním klidu. A toho se jí tady nedostávalo.

„Na jednu stranu je to super, na druhou hrozně vyčerpávající,“ říká o systému skupin, v nichž jedinkrát za celý rok porážka neznamená konec. „Není to úplně jednoduché. Zvlášť když hrajete dobrý tenis a prohrajete, o to víc vás to semele. A nedá se zotavit, protože hned hrajete další zápas a musíte vyhrát.“

I statistika naznačuje, že jí zvláštnosti Turnaje mistryň nesedí.

Letos měla proti členkám Top 10 vyrovnanou bilanci 3-3, loni dokonce výrazně pozitivní 6-1. Kvitová evidentně netrpí strachem z velkých jmen. Jen je zvyklá na jiné scénáře.

„Každopádně tady od začátku hrajeme proti nejlepším, na normálních turnajích se potkáváme až později. To je jediné jiné,“ líčila v Číně. „Mrzí mě, že jsem takhle už dvakrát po sobě dopadla, že jsem nevyhrála jediný zápas.“

Únava? Trpí jí každá. Načasování v kalendáři? Pro všechny stejné.



„To je asi jedno,“ mávne Kvitová rukou. „Měla jsem čas na přípravu a na zotavení. Před Masters jsem vynechala dva turnaje a letěla rovnou sem. Myslím, že jsem byla nastavená dobře. Akorát to nevyšlo.“

Proti Ósakaové, Belindě Bencicové i naposledy proti Ashleigh Bartyové bez vytáček uznala to, co bylo vidět z tribuny: že v kritických chvílích neměla navrch. „A tenis se hraje na důležité balony,“ řekl její trenér Jiří Vaněk. „Za mě je největším rozdílem mezi ženským a mužským tenisem to, že ta, která se momentálně ten daný den cítí dobře, líp zvládne krizové situace.“

Kvitová za poslední dva roky posbírala sedm titulů, ale největší scény jako by jí uvazovaly ke kotníkům závaží. V tom je výstižný zpětný Vaňkův popis její lednové účasti ve finále Australian Open.

„Zaprvé to tam má ráda. Pohodu, lidi,“ líčil kouč.

„Na turnaji v Sydney dvakrát dohrávala až po půlnoci, byla totálně vyčerpaná. Asi tím pádem moc nemohla myslet na start Australian Open, což jí pomohlo v úvodních kolech. A začala se skvěle cítit i skvěle hrát.“

V Šen-čenu, kde se WTA Finals budou konat až do roku 2028, takový scénář reálný není. Mediální povinnosti, nasvícené jeviště, jen a pouze zvučné soupeřky.

Nevyšlo to. Už zase.

„Letošní sezona byla zvláštní. No, u mě jako každá jiná,“ usmála se. „Ale tím, že jsem se sem dostala, byla zároveň výborná.“ Turnaj mistryň slouží v tenisovém pasu jako razítko za konstantní výkony, za úspěšné sbírání bodů po deset měsíců.

To vše Kvitová splňuje, ale na závěrečném bále jako by tančila s ulomenými podpatky.