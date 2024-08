Prezident MOV Bach oznámil, že příští rok už nebude usilovat o znovuzvolení

„Naší organizaci prospěje ze všeho nejlépe změna vedení,“ řekl na zasedání MOV Bach, jehož někteří členové požádali, aby ve funkci pokračoval. K tomu by však bylo potřeba upravit olympijskou chartu, která omezuje působení prezidenta na 12 let. „Nová doba si žádá nové lídry,“ řekl Bach.

Jeho nástupce se bude volit v březnu příštího roku v antické Olympii. Oficiální kandidát na prestižní funkci se zatím neobjevil. Spekulovalo se například o šéfovi Světové atletiky Sebastianu Coeovi či Juanu Antoniu Samaranchovi mladším, kteří ale svůj zájem veřejně nepotvrdili.

O možnosti Bachova pokračování i po vypršení dvanáctiletého mandátu se začalo spekulovat na zasedání MOV loni v říjnu v Bombaji, kde ho k tomu vyzvali zástupci některých jihoamerických a afrických zemí. „Tyto diskuze mě velmi ohromily a zahřály mě u srdce,“ uvedl Bach.

Své oznámení o budoucnosti odkládal olympijský vítěz v šermu z roku 1976 až do závěru pařížských her, jež skončí v neděli. Vyhověl tak doporučení etické komise MOV, aby případným oznámením o pokračování nezastínil průběh her a neovlivnil možnou volební kampaň.