To je smůla! Češky do poslední minuty vedly, pak ale o čtvrtfinále ME přišly

Klatovy České basketbalistky do 20 let podlehly v osmifinále domácího mistrovství Evropy v Klatovech Itálii 59:64, přestože od 15. až do poslední minuty vedly. Výběr trenéra Kena Scalabroniho útočil na účast mezi nejlepšími osmi poprvé od zisku bronzu v roce 2004, ale v závěru duel ztratil a bude hrát o 9. až 16. pozici.

ME basketbalistek do 20 let v Klatovech - osmifinále: ČR - Itálie 59:64 (12:20, 40:36, 50:49)

Nejvíce bodů: Žílová 13, Šípová 12, Vitulová 9 - Veronaová 18, Orsiliová 14, Maderaová 11. Češky, které hrají mezi elitou poprvé od roku 2015, nevstoupily do utkání proti čtvrtému týmu loňského kontinentálního šampionátu dobře a prohrávaly 0:7.

Během první čtvrtiny prohrávaly i o osm bodů. Sedmibodovou šňůrou na startu druhé desetiminutovky ale zavelely k obratu a v 15. minutě po trojce Veroniky Šípové poprvé vedly (28:25). V úvodu třetí čtvrtiny domácí hráčky unikly na sedmibodový rozdíl. Italky vyrovnaly na 59:59 až 57 sekund před koncem. Za 18 vteřin otočila stav Costanza Veronaová, která pojistila náskok soupeřek i jedním proměněným trestným hodem. Trojkové pokusy Češkám nevyšly a pečeť výsledku dala dvěma úspěšnými šestkami Beatrice Del Perová.