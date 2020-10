To jste si sem objednala čínu? Sudí se podivoval nad jídlem soupeřky Kvitové, ta ho snědla přímo na kurtu

Paříž To že tenisté v pauze mezi gamy nebo setem pravidelně doplňují energii formou banánů, energetických tyčinek či nápojů není ničím neobvyklým. Německá tenistka Laura Siegemundová ovšem v osmifinálovém utkání proti Paule Badosaové, které vyhrála 7:5 a 6:2, si během zdravotní přestávky pochutnala na nudlích se zeleninou.

Zápas měla pod svojí kontrolou, přesto Laura Siegemundová využila zdravotní pauzy své soupeřky k tomu, aby se najedla. Německá tenistka se totiž cítila fyzicky vyšťavená.

„Zkoušela jsem sníst tyčinku, protože jsem měla pocit, že mi chybí cukr. Ale pak jsem poprosila fyzioterapeutku, jestli by mi nepřinesla něco jiného, nějaké sacharidy, takže brambory nebo rýži,“ vrátila se k celé situaci budoucí soupeřka Petry Kvitové v semifinále French Open.

Na její žádost po chvíli přišla pořadatelská služba s dvěma krabičkami, Siegemundová vytáhla vidličku a během zdravotní pauzy se najedla. Celou situaci nechápavě sledoval umpirový rozhodčí John Blom.



„Viděl jsem už hodně, ale tohle ještě ne. To jste si sem objednala čínu?“ nevěřil australský sudí.

„Mám nějaké problémy s žaludkem, ráno jsem do sebe nemohla nic dostat, ale čína to vážně není, to se nebojte,“ odpověděla mu Siegemundová.

Německé tenistce neplánovaný příjem stravy pomohl a po pauze už v utkání Španělce nedala nejmenší šanci. „Kamery jsou teď všude a nic se nedá utajit, koukám, ale co se dá dělat. Chápu, že to může vypadat zvláštně, ládovat se vidličkou na kurtu, ale pořád lepší než se cítit bez energie, tím jídlem se to zlepšilo,“ vysvětlovala novinářům aktuálně světová šestašedesátka žebříčku WTA.



Ve čtvrtfinálové bitvě vyzve Němka ve středu od 12:00 Petru Kvitovou.