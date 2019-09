'Tohle fakt není můj rok.' Cyklista Froome si kuchyňským nožem rozřízl palec

„Hloupě jsem se řízl do palce kuchyňským nožem a včera večer jsem se podrobil operaci, aby byla šlacha zase pohromadě. Teď budu pár týdnů ukazovat ‚jedničku‘,“ uvedl na twitteru Froome pod fotografií z nemocnice, na níž je s obvázaným palcem směřujícím nahoru. „Tohle fakt není můj rok, už se nemůžu dočkat 2020,“ dodal.

Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks 

This is not my year  Can’t wait for 2020爛 pic.twitter.com/BKzLgho82R