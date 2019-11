Tomáš Berdych: Po konci kariéry mi spadl velký kámen ze srdce, rakety jsem raději schoval do sklepa

Praha Wimbledonský finalista a dvojnásobný vítěz Davis Cupu Tomáš Berdych skončil s tenisem, protože vnitřně cítil, že v něm vyhasla jiskra dál hrát. „Jednoho dne jsem se probudil a cítil jsem se prázdný, něco mě v tu chvíli jakoby opustilo, začala mi chybět síla. Přestal jsem mít motivaci i energii,“ popisuje Berdych svůj konec.

Jak hodnotíte rozlučku v Londýně na Turnaji mistrů?

Moc jsem si to užil, bylo to pěkné spojení zrovna s Londýnem, kde jsem odehrál spoustu zápasů. Měl jsem čas zavzpomínat na jedny z nejhezčích zážitků mé kariéry. Měli jsme pěkný program po městě, projeli jsme se i lodí. Těsně po rozlučce hrál svůj zápas Roger Federer, který za mnou přišel, povídal si se mnou a poblahopřál mi hodně štěstí. To byl pro mě asi nejhezčí moment z rozlučky.

Bylo nějaké přání, které vás opravdu potěšilo?

Ještě jsem všechny nestihl pročíst, přišlo mi jich opravdu hodně. Bára Strýcová mi poslala přání na sociálních sítích a vytáhla fotku, kde jsem opravdu mladý. Shodou okolností jsem jí to před půl rokem posílal (smích). Už jsme se spolu o tom nějakou dobu bavili, kam kdo z nás jede na turnaje a jak jsme na tom zdravotně. Napsal mi také Andy Murray, který je v dost podobné situaci, každopádně já návrat jako on neplánuji, v tomhle jsme dost jiní. Když se pro něco rozhodnu, tak si za tím stojím.

Kdy se ve vás definitivně utvrdilo, že chcete končit?

Nějakou chvíli už se to ve mně pralo, přestával jsem být stoprocentně zdravý. Nemohl jsem doběhnout míč na sto procent, dost mě to sráželo. Jednoho dne jsem se probudil a cítil jsem se prázdný, něco mě v tu chvíli jakoby opustilo, začala mi chybět síla. Přestal jsem mít motivaci i energii. Podstupovat ty nekonečné procedury s doktorama pro mě nebylo, nechtěl jsem se trápit. Moje kariéra by si to nezasloužila, musel jsem si uvědomit, jaký hráč jsem byl.

Co se po vašem oznámení ukončit kariéru odehrávalo v hlavě?

Popsal bych to jako úlevu, spadl mi velký kámen ze srdce. Člověk najednou zjistí, že na něj nečeká ta každodenní rutina a stres, říká to většina hráčů, která s tenisem skončila. Spousta z nich má už i rodinu a jsou nesmírně šťastní. V tenise musíte být sobec a nestačíte se dívat doleva nebo doprava, je to hrozně příjemná změna, mít na hodně lidí čas a opět je vidět. Každý sice říká, jak je tenis hodně o cestování, ale je tam furt to břemeno toho, že vezete raketu. Když jedu čistě jenom na dovolenou, hrozně si to užívám. Člověk může nasávat tu atmosféru, poznat všechny místa, to během své kariéry nemáte šanci zvládnout.

Kterého úspěchu si nejvíce vážíte?

To je hrozně složité. Vždycky jsem říkal, že v tomto je tenis vděčný, je tam spousta cílů. Není to třeba jako ve fotbale a v hokeji, kde chce člověk vyhrát mistrovství světa, ale ať už je to Davis Cup, grandslam či nejvyšší pořadí na žebříčku, tak je toho více. Asi největším zážitkem ale pro mě bylo finále Wimbledonu v roce 2010, určitě musím také zmínit úspěšné období v Davis Cupu, to bylo ale zase něco rozdílného. Obrovská hala která fandila jenom nám, bojoval jsem za náš tým, to bylo taky moc pěkné období.

Dvakrát jste vyhrál Davis Cupu, na grandslamový titul jste však nedosáhl, mrzí vás to takto zpětně?

To se stane, že se něco nepovede. Kdyby všichni všechno splnili, byla by to nuda. Samozřejmě by se mi líbilo mít doma nějaký pohár, ale nikdy jsem na kdyby nebyl. Beru to tak, i když to možná zní divně, že jsem hrál v nejtěžší možné éře, která v tenisu byla. Můžu být ale hrdý, že jsem se v tom pohyboval a každého alespoň jednou porazil.

Změnil vás nějak tenis?

Primárně bych to nechal na fanoušcích, každý si mě může pamatovat podle svých zkušeností. Já jsem dělal maximum při tréninku, při zápase, měl spoustu skvělých zážitků i chyb, ale každý si udělá obrázek sám. Někdo má takový pohled, někdo jiný. Nejsme politici, každý sportovec by to tak měl mít. Podle sebe jsem ale zůstal tím malým Tomášem, jakého rodiče vychovali.

Plánujete se k tenisu někdy vrátit?

Plán, co bych chtěl dělat, zatím nemám. Můj plán je nemít plán. Určitě pro nadcházející rok a půl, chci si teď od toho všeho oddychnout. Nevylučuji, že se k tenisu vrátím, nabídky by podle mě byli už teď, ale raketu teď dlouho dobu nechci vidět, mám je schované ve sklepě. Bavil jsem se Davidem Ferrerem, který se po konci kariéry od tenisu neodlepil. Pomáhá jako trenér Bautistovi, hraje neustále veteránské turnaje, ten bez toho nedokáže žít (smích). Pokud tenista podobných kvalit projeví zájem v tomto odvětví dále pokračovat, tak si myslím, že to není problém.

Takže neplánujete rozlučkovou exhibici?

Pan Černošek na mě s podobným nápadem vyrukoval, ale nechtěl bych to brát tak, že se loučí Berdych. Rád si postupem času nějakou takovouto událost zkusím, nechci to ale pojmout rozlučkově. Myslím, že už toho loučení bylo více než dost, jsem v tomto ohledu realista.

V Česku pomalu odchází jedna velká úspěšná generace, dá se nějak společně charakterizovat nějakými vlastnostmi?

Jak to správně vystihnout... (přemýšlí). Nazval bych to předrevoluční děti, nemuseli jsme být ze začátku tolik šikovní, ale celkovým přístupem ke sportu a chováním jsme to doháněli. Neříkám, jaká generace je lepší, nebo není... Ale myslím si, že to naše dětství mělo něco do sebe. Neměli jsme mobily, pamatuju si, jak jsem chodil telefonovat do budky.

Jak vidíte budoucnost českých tenistů? V současnosti sice není ani jeden v elitní stovce, ale na juniorském poli se začíná prosazovat Jiří Lehečka s Jonášem Forejtkem...

Moc jsem je zatím nestudoval, teď jsem neměl tolik času se tomuto věnovat. Nevím, jaký mají bekhend a forhend. Začínají se ale nějakým způsobem dostávat do povědomí, mají nějaké úspěchy. Rozhodně je teď ale rád budu sledovat a moc jim držím palce.

Na kurtu jste vydělal přes 683 milionů korun, hodláte někam investovat?

V těchto okruzích se snažím být velice opatrný. Mám docela dobrý pojem o tom, co jsem obětovat tomu, abych vydělal ty peníze. I když jsem byl na kurtu střelec, tak v tomhle bych si musel delší dobu rozmyslet, kam bych se v tomto směru vrhnul. Určitě se nechci do něčeho vrhnout ze dne na den. Když už bych se rozhodl někam investovat, tak bych to udělal ve spojení s lidmi, kteří jsou v tomto oboru profesionálové, pro sebe bych to bral spíše jako zábavu.