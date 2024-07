Otočka z 0:2 na sety a 0:5 v pátém? Zázrak, ale věřil jsem, líčil Macháč

„Myslím, že se mockrát nestalo, aby hráč otočil z 0:2 na sety, a pak ještě 0:5 v pátém. Nasadil jsem tomu korunu,“ usmíval se v rozhovoru s českými novináři v Londýně.

Jak se vám takový obrat povedl?

Věřil jsem, že to dokážu. Samozřejmě kdyby on zahrál skvělý game na servisu, tak nemůžu nic dělat, speciálně na trávě. Ale já využil toho, že nebyl úplně stoprocentní. Sice mi nevyšel začátek pátého setu, ale přišlo mi, že jsem nehrál vůbec špatně. Byl jsem rád, že jsem udržel hlavu a hrál jsem až do konce.

Přesto, neviděl jste se při nepříznivém skóre na cestě domů?

Když jsem se dostal do pátého setu, tak i když jsem v něm prohrával 0:4 a 0:5, tak jsem furt věřil, že to nějak dokážu. Cítil jsem v sobě energii. Spíš když jsem ztrácel 1:3 ve třetí sadě, tak jsem už ani nedoufal, ještě jsem hrál špatně. Jak jsem ale tenhle set zvládl, tak jsem věděl, že se dostanu do pátého a že v něm se může stát cokoliv.

Pomohlo vám i vědomí, že už jste soupeři dokázal brát podání?

Ano. Když jsem ho brejknul poprvé, tak jsem si říkal, že já si servis podržím, ať se děje cokoli. A v super tiebreaku mi přišlo, že to měl trochu v hlavě, a já zahrál chytře. Jako Medveděv nebo Djokovič, že nechají soupeře, ať si to uhraje sám. On udělal chyby a já jsem ho vyšachoval.

Po mečbolu jste si ukázal na hlavu, byla rozhodujícím faktorem?

Určitě. Nehrál jsem svůj nejlepší tenis, což jsem čekal, protože v předcházejících dnech jsem se necítil úplně nejlíp. Ale zase jsem věděl, že se o to víc musím opřít právě o hlavu, a snažil jsem se podle toho připravit. A povedlo se mi to. Je to samozřejmě trošku zázrak, takový obrat se nestává každý den, ale ti nejlepší to dokážou.

Proč jste se necítil dobře?

Teď už jsem fit, ale před Wimbledonem jsem si musel dát pauzu. Nebylo to nic vážného, ale chtěl jsem tady být stoprocentní. I proto jsem rád, jak jsem utkání zvládnul.

Po mečbolu to ale na vás moc poznat nešlo, příliš emocí jste neukázal.

Když jsem se dostal do super tiebreaku, tak jsem se snažil uklidnit, abych nebyl zbytečně vystresovaný, protože momentů nahoru dolů bylo v zápase hodně a pro hlavu je náročné takový průběh ustát. Ale po vítězném třetím setu jsem si říkal, že když vyhraju celý zápas, tak udělám gesto, že si ukážu na hlavu. To byla taková motivace.

Začal v úterý, dohrál ve středu Macháč rozehrál duel s Goffinem v úterý večer, za stavu 3:6 a 2:4 zápas přerušila tma. O den později český tenista brzy nabral manko 0:2 na sety, přesto se nepoložil.

Jak jste vůbec prožíval výměnu soupeře i kurtu? Původně jste měl hrát s Murraym na centru, místo toho jste bojoval na dvorci číslo 8.

V den zápasu jsem na sto procent čekal, že Andy nastoupí. Myslel jsem si, že jestli se má odhlásit, tak to udělá tak dva tři dny předem. A změna nebyla příjemná. Na druhou stranu jsem byl rád, že si mohu zahrát první zápas na Wimbledonu na menším kurtu. Minulý rok jsem zde hrál na jedničce proti Britovi Norriemu, takže je dobré začít v klidu. A potom čím půjde turnaj dál, tak se na centr přiblížím rád.

Navíc Goffin vypadal jako změna k horšímu. Byl očividně lépe připravený než Murray, který nedávno podstoupil operaci.

V kvalifikaci vyhrál dva zápasy a tím, že byl dřív v desítce a má za sebou skvělé výsledky, tak proti němu bylo těžké hrát. I když už je starší, tak má spoustu zkušeností, podobně jako Wawrinka nebo právě Murray.

Myslíte, že by z vás mohl být dobrý tenista na trávě?

Jo, snažím se o to, ale zatím jsem na ní odehrál málo zápasů. Čím víc jich budu mít, tím budu lepší.

Druhé kolo proti Romanu Safiullinovi vás čeká už ve čtvrtek. Zbylo vám dost sil?

Jsem rád, že vůbec můžu nastoupit, už jsem si taky mohl balit kufry. Po fyzické stránce se cítím docela dobře, tak uvidíme.