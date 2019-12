TOP 10 zápasů MMA: Dlouhá válka, rychlý knokaut i ošklivé zranění

Rok 2019 se pomalu blíží ke svému konci, fanouškům MMA nabídl nepřeberné množství parádních zápasů. V UFC, tedy nejslavnější MMA soutěži světa, se během tohoto roku vystřídalo hned několik nových šampionů, zářili ale i nováčci. Jedním z nich je bezesporu i Machmud Muradov, zápasník z Uzbekistánu, který trénuje v Česku a v UFC si připsal dvě výhry. Skvělé zápasy ale předvedly i ženské zápasnice. Podívejte se na výběr deseti nejlepších zápasů tohoto roku a hlasujte o tom nejlepší.

Max Holloway vs Dustin Poirier 2 – 25minutová válka, UFC 236







Neskutečná válka, ze které mohl vyjít bohužel jen jeden vítěz. Dva špičkoví zápasnici předvedli naprosto fantastickou podívanou a diváci až nemohli věřit svým očím, že si tempo oba udrželi celých 25 minut. Během nich si oba vyměnili dohromady neuvěřitelných 359 úderů, což je druhý nejvyšší počet v historii UFC. Právem byl jejich zápas odměněn bonusem ‚zápas večera‘. Z výhry se nakonec radoval Dustin Poirier, stejně jako v případě jejich prvního vzájemného zápasu.

Machmud Muradov vs Trevor Smith – nač čekat na body, UFC on ESPN 7





Angažmá v UFC hodlá využít naplno. Zápasník z Uzbekistánu, který je populární i v Česku, kde trénuje, se ve slavné soutěži představil už dvakrát a kromě výher zanechal i skvělý dojem. Diváky potěšil zejména svým druhým zápasem, kde necelou minutu před koncem zápasu jedinou ranou poslal Smithe bezvládného k zemi. Za svůj výkon si vysloužil i štědrý bonus v podobě vyhlášení KO večera.

Valentina Ševčenková vs Jessica Eyeová – brutální KO, UFC 238





Po porážce s Nunesovou se zocelila. Valentina Ševčenková má od té doby na svém kontě čtyři výhry a horko těžko byste hledali soupeřku, která by ji mohla ohrozit. Současná šampionka muší váhové kategorie svůj um předvedl i v zápase s Eyeovou. Třiatřicetiletou Američanku po 26 vteřinách druhého kola kopla do hlavy tak tvrdě, že se Eyeová nezmohla na nic jiného, než se poroučet k zemi.

Justin Gaethje vs Edson Barboza – rána a konec, UFC on ESPN 2





Gaethje umí pobavit diváky a ne nadarmo je v poslední době často hlavním tahákem večera. Souboj mezi jednatřicetiletým Američanem a o dva roky starším Brazilcem také vypadal přesně tak, jak si fanoušci mohli jen představovat. Tvrdé výměny, žádné zbytečné zdržování a parádní KO na závěr. Po dvou a půl minutách první kola totiž Gaethje vyslal na první pohled neškodnou ránu, která však Barbozou pořádně otřásla. Snažil se ještě udělat krok vzad, ale následně se bezvládně skácel k zemi, kde ho už před soupeřem ochránil sudí.

Jessica Andradová vs Rose Namajunasová – konec nadvlády, UFC 237





Ten mistrovský pás prostě chtěla. Andradová předvedla neskutečnou výdrž a odolnost. Během boje s úřadující šampionkou snesla spoustu tvrdých ran a těžkou hlavu si nedělala ani z krvavého zranění na obličeji. Ve třetí minutě druhého kola využila své síly a svou soupeřku přehodila rovnou na hlavu. Rozhodčí už nic dalšího vidět nepotřeboval a zápas ukončil. Šampionkou však dlouho nevydržela, o tři měsíce později prohrála s Weili Zhangovou.

Alistair Overeem vs Jairzinho Rozenstruik – zranění, které otřáslo, UFC on ESPN 7





MMA zápasy v těžké váze rozhodně nebývají tak akční, jako je tomu u těch nižších váhových kategoriích. O co jsou pomalejší, o to drtivější rány však padnou. Své o tom ví i Overeem, legenda UFC, která má na svém kontě už neuvěřitelných 63 zápasů. Zápas s Rozenstruikem měl takticky dobře pohlídaný a dojít na body, s největší pravděpodobností by se radoval ze třetí výhry v řadě. Jenže čtyři vteřiny před koncem zápasu inkasoval tak tvrdou ránu do obličeje, až skončil s roztrženým rtem až k nosu. Strašlivé zranění vyděsilo i rozhodčího, který zápas okamžitě ukončil.

Jorge Masvidal vs Darren Till – začátek slávy, UFC Fight Night 147





Tohle byla válka od první minuty. Ránu střídala rána, následoval ukázkový takedown, boj na zemi se zase rychle přesunul na nohy, pak zase zpátky na zem… Diváci se rozhodně nenudili. A třešničku na dortu jim připravil Masvidal po třech minutách druhého kola. Po jedné z boxerských výměn totiž svého soupeře nejdříve omráčil a následně uspal.

Kevin Lee vs Gregor Gillespie – uspání v přímém přenosu, UFC 244





Ukázkový knockout v prvním kole. Tenhle zápas Gillespiem pořádně otřásl. Dvaatřicetiletý Američan byl předtím neporažený, vyhrál 13 zápasů v řadě, proti sobě měl navíc zápasníka, který z posledních čtyř zápasů vyhrál jen jediný. Úkol se zdál být lehkým, ale opak byl pravdou. V polovině prvního kola trefil čistý pravý hák, kterým soupeře zaskočil a vzápětí mu poslal z druhé strany tvrdý high kick. Po takové výměně se Gillespie skácel k zemi jako podťatý.

Anthony Pettis vs Stephen Thompson – jedna rána a konec,UFC Fight Night 148





Od oznámení zápasu byli fanoušci napjatí a očekávali pořádnou bitvu. Hlavním favoritem na výhru byl od začátku Thompson a první kolo tomu také napovídalo. Sázel jednu tvrdou ránu za druhou, sem tam to proložil ukázkovým kopem. Dlouho to vypadalo, že karate styl Pettisovi nesedí a zápas tak bude mít jednoznačného vítěze. Jenže stačila jedna chyba a vše bylo jinak. Pět vteřin po začátku druhého kola uviděl Pettis příležitost a chyby soupeře využil na jedničku. Superman punchem, tedy naskočeným úderem, svého soupeře poslal k zemi a vyhrál.

Jorge Masvidal vs Ben Askren – nejrychlejší KO, UFC 239





Hlavní zápas večera moc dlouho neprobíhal. Diváci se pořádně nestihli ani rozkoukat a byl konec. Celý zápas totiž trval pouhých pět vteřin. Jorge Masvidal to totiž déle protahovat nechtěl, po ťuknutí si rukavicemi se rozběhl a naskočeným kolenem trefil Bena Askrena přímo do obličeje. Ten se okamžitě sesunul v bezvědomí k zemi a po zápase přiznal, že si ze zápasu vůbec nic nepamatuje a musel si ho pustit ze záznamu. Masvidal tak drží rekord nejrychlejšího knockoutu v historii UFC.