Obrečeli jsme to. Smutný Cavendishův konec na Tour. Přál mu i Pogačar

Nasedl do auta zdravotníků, ruku zafixovanou podél těla. Na víčkách se mu leskly slzy a ten úplně prázdný pohled? Naprosto všeříkající.

Tak moc chtěl Cavendish na své poslední Tour uspět. Tak moc se chtěl s životním závodem rozloučit pětatřicátým triumfem, čímž by se na čele historických tabulek osamostatnil od Eddyho Merckxe.

Jenže vše je jinak. Místo fanfár se s francouzskou Grand Tour loučí až příliš brzy. Nešťastný, zklamaný, bolavý.

Osmatřicetiletý Brit upadl zhruba šedesát kilometrů před cílem páteční etapy. Cyklisté tou dobou za sebou měli první významnější stoupání dne a on se ze zadní části pelotonu snažil prokousat zpět dopředu.

„Jenže najednou se to před námi zastavilo,“ popisoval Ital Gianni Moscon, jeho týmový kolega z Astany. „Cav musel naplno zmáčknout brzy. Před ním někdo zakličkoval, on trefil jeho zadní kolo a šel k zemi. Špatný pád.“

Cavendish se rychle chytil za pravé rameno, pak odhrnul dres, na ruku se dlouze zadíval a prohmatával si ji.

Nejspíš hned věděl, že je zle.

„Čekal jsem s ním, ale bylo naprosto zřejmé, že nebude moci pokračovat. Nevypadal vůbec dobře, trpěl,“ dodával Moscon.

Po několika minutách se za pomoci lékařů a členů doprovodného týmu zvedl. Mechanik měl ještě pro všechny případy připravené náhradní kolo, jenže místo na něj Cavendish usedl do sanitky, která ho z Tour odvážela do nemocnice.

Takový konec mu snad nikdo nepřál.

V tiskové zprávě Astana později potvrdila, že si zlomil pravou klíční kost. Navíc se mu v rameni uvolnil fixační šroub, který zde má umístěný od nehody na Tour v roce 2017.

„Nebudu lhát, obrečel jsem to,“ komentoval odstoupení Mark Renshaw, někdejší Britův dvorní pomocník a nyní sprinterský poradce. „Stejně na tom byl v týmovém autě i Maurizio Mazzoleni (hlavní kouč) i další. Nemyslel jsem si, že mě něco bude tak bolet jako jeho včerejší druhé místo. Jenže se stalo.“

Zpráva o odstoupení se postupně nesla i pelotonem, jak ji jezdci dostávali do sluchátek.

Otřesení byli pochopitelně nejvíc jezdci Astany. Z Tour jim už dříve rovněž kvůli fraktuře klíční kosti odstoupil Španěl Louis León Sánchez, lídr na celkovou klasifikaci, a loni osmý muž pořadí Kazach Alexej Lucenko ztrácí už více než hodinu.

Teď jim k tomu ještě vypadl favorit do sprintů. Všechny plány se rozpadly.

Přitom Cavendish vypadal, že by se mu útok na pětatřicáté vítězství skutečně mohl podařit. V hromadných dojezdech byl postupně šestý, pátý a naposledy v pátek druhý.

Tehdy chybělo málo, na vině byly i problémy s řazením. Brit neskrýval zklamání. Zároveň ale říkal, že si alespoň dokázal, že na to stále má.

„Není to už sice ten Mark Cavendish v dobách své největší slávy, ale má zkušenosti a – jak ukazuje – i výkonnost, aby se mu nějaká etapa povedla vyhrát,“ soudil i expert iDNES Premium Ján Svorada. „Nebude to asi tím, že bude daný den nejsilnější nebo že mu Astana rozjede sprint nejlépe ze všech. Ale když někdo zachybuje, může z toho těžit.“

Nyní už tato slova neplatí. Místo nich kolem něj panují otazníky. Jak dlouho bude pryč? Stihne ještě nějaký závod? Jak ukončí kariéru? Nepřipadá v úvahu, že by si konec přeci jen rozmyslel?

Na odpovědi je příliš brzy. Samotný Cavendish hodiny po pádu situaci nijak nekomentoval.

„Musí být hrozně šokovaný,“ ví Rod Ellingworth, manažer Ineosu a muž, který ho moc dobře zná. „Kdyby dokončil Tour bez vyhrané etapy, dobře. Ale tohle? Tragédie nejen pro něj, ale i pro celý sport.“

Podobná slova volili i další. Prakticky každý cyklista, který po etapě promluvil, s Britem soucítil, přál mu, ať se dá rychle dohromady.

„Je strašně smutné, že taková legenda musí z Tour odjet zrovna takhle,“ líčil třeba dánský vítěz osmého dějství Pedersen. „Přeju mu, ať se uzdraví a ještě stihne nějaký závod, na kterém se rozloučí, jak by si zasloužil.“

Slovinec Tadej Pogačar zase povídal: „Dozvěděl jsem se to ze sluchátka už v průběhu etapy. Ohromná škoda, obzvlášť po tom, co byl předchozí den tak blízko vítězství. Snad všichni ho chtěli vidět vyhrát, ještě navíc poté, co vyhlásil, že ho čeká poslední sezona v kariéře.“

A konce litoval i Christian Prudhomme, ředitel Tour.

„Máme za sebou hodně emotivní den,“ říkal. „Mark je nejlepší sprinter historie Tour de France. Letos chtěl získat pětatřicáté vítězství, v pátek jsme si dvě tři sekundy mysleli, že se mu to podaří, a dnes takto skončil. Zaslouží si respekt. Na Tour bude vždycky vítaný. Ať už na kole nebo bez něj.“

Příště tedy už v druhé roli. A nebo...

„Nechci spekulovat o jeho budoucnosti. Ale Cava znám, kdo ví...“ zamýšlí se Ellingworth.

Na Tour by si lepší rozlučku zasloužil.