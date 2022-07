První případy covidu na Tour. Bouchard a Laengen opustili závod

„Během páteční etapy jsem se necítil dobře,“ řekl vítěz vrchařské soutěže na loňském Giru d’Italia i z Vuelty 2019 Bouchard, třicetiletý člen týmu AG2R. O tři roky starší Laengen je ve stáji SAE kolegou lídra závodu a obhájce žlutého trikotu Tadeje Pogačara.

„Vegar měl včera ráno během rutinních testů v týmu výsledek negativní, ale pozdě večer ho bolelo v krku a dnes ráno měl pozitivní PCR test,“ uvedl týmový lékař Adriano Rotunno. V předchozích dvou letech zažil Laengen Pogačarův celkový triumf na Tour.

Bouchard po pátečním dojezdu na Planinu krásných dívek figuroval v průběžném hodnocení na 111. místě se ztrátou více než půlhodiny na Pogačara, ale jeho chvíle měly přijít. „Je to velké zklamání, protože jsme vjížděli do oblíbených hor. Je to moje první Tour, o to je smutnější, že končím takhle,“ řekl Bouchard.

Už v předchozích dnech měl pozitivní výsledek antigenu jeho týmový kolega Lucemburčan Bob Jungels, ale protože nebyl infekční a neměl příznaky, může pokračovat.

Do Tour odstartovalo minulý pátek v Kodani 176 cyklistů, zatím skončilo šest. Zbývající čtyři museli nejslavnější závod vzdát kvůli následkům pádů.