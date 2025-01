Klaebo počtvrté ovládl Tour de Ski, vyrovnal Colognův rekord

10 km volně s hromadným startem

Muži: 1. Krüger (Nor.) 32:39,6, 2. Vermeulen (Rak.) -7,8, 3. Moch (Něm.) -10,7, 4. Lapalus (Fr.) -13,4, 5. Esteve Altimiras (And.) -20,9, 6. Andersen (Nor.) -24,7, ...26. Novák -1:34,0, 38. Fellner -2:19,3, 48. Dufek (všichni ČR) -3:28,1.

Konečné pořadí Tour de Ski (po 7 etapách): 1. Klaebo (Nor.) 3:24:17,3, 2. Vermeulen -1:23,1, 3. Lapalus -1:43,7, 4. Pellegrino (It.) -2:13,3, 5. Moseby (Nor.) -2:27,2, 6. Moch -2:33,0, ...23. Novák -6:14,3, 41. Fellner -11:39,6, 47. Dufek -16:34,4.

Průběžné pořadí SP (po 16 z 31 závodů): 1. Klaebo 1217, 2. Amundsen (Nor.) 836, 3. Pellegrino 776, 4. Valnes (Nor.) 773, 5. Lapalus 747, 6. Krüger 702, ...52. Novák 139, 88. Fellner 68, 105. Černý 37, 126. Dufek 18, 139. Šeller 10, 143. Bauer (všichni ČR) 7.