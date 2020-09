Trápení s Egypťankou. Plíšková s Šarífovou otočila a v Paříži vyzve Ostapenkovou

Paříž Karolína Plíšková jako poslední z českých hráček zahájila své účinkování na Roland Garros. V Paříži proti Egypťance Majar Šarífové neměla úplně svůj den - dlouho bojovala sama se sebou a na kurtu strávila dvě a čtvrt hodiny. Nakonec však po vítězství 6:7, 6:2 a 6:4 postupuje do druhého kola. Do akce v úterý půjde kupříkladu i Novak Djokovič, první zápas čtyřhry čeká Jiřího Veselého.

Ze strany české hráčky to bylo dlouho rozpačité trápení. Až políček v podobě ztraceného setu jako by Plíškovou konečně probudil.

Turnajová dvojka ze začátku rozhodně nepůsobila jako favoritka, a tak se hned první set proměnil v hodinovou bitvu. Egypťanka Šarífová na kurt vtrhla bez rozpaků. Hrála sebevědomě a věřila si. Hrozila liftovaným forhendem, kraťasy i výborným pohybem.

Naopak Plíšková kupila nepřesnosti, zaznamenala šest dvojchyb. Nebyla bez šancí, osm setbolů budiž toho důkazem. Ovšem v rozhodujících chvílích nedokázala udělat poslední krok.

V závěru prvního setu Plíšková frustrovaně mrskla raketou, za což dostala napomenutí. A o chvíli později prohrála v tiebreaku. Ztratila ho poměrem 9:11. Opět se ukázalo, že Češce zkrácené hry v této sezoně příliš nejdou.



Hrozba blamáže, která začala nabírat reálných obrysů, však Plíškovou nakopla. Čtvrtá hráčka světového žebříčku hned ze začátku druhé sady přidala, třikrát sebrala soupeřce servis a během půlhodiny dovedla set do vítězství 6:2.

Bitva tak měla vyvrcholit až třetí rozhodující sadou.

Tentokrát se pro změnu oklepala Egypťanka, a tak obě hráčky opět sehrály dramatický, téměř hodinu dlouhý duel. Vůbec v tu chvíli nebylo znát, že obě tenistky od sebe dělí v žebříčku 164 míst.

Plíšková i Šarífová si zpočátku poslední sady hlídaly podání. Nechtěly udělat chybu. Zlom nastal za stavu 3:3.

Plíšková jde v Paříži dál.

Česká hráčka dostala soupeřku pod tlak, opět jí však dlouho trvalo, než Šarífovou přemohla. Zahodila pět brejkbolů, až na šestý pokus to vyšlo. Konečně! V tu chvíli Plíšková odskočila na 4:3 a definitivně rozhodla. Dlouhý zápas poté doservírovala do vítězství.



„Bylo to pořádně náročné,“ říkala Plíšková ještě na kurtu. „Nevyužila jsem setboly a nehrála v prvním setu svoji hru, ale v dalších dvou jsem se zlepšila. Jsem ráda, že se mi podařilo postoupit. Věřím, že mi to pomůže a v dalším kole to bude jenom lepší.“

Ve druhém kole se Češka utká s Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska, která v Paříži zvládla první kolo poprvé od zisku titulu v roce 2017.