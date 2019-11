Trénoval Berdycha, Murrayho i Wawrinku, teď má Vallverdú pomoct k zisku grandslamu Plíškové

PRAHA Nejlepší českou tenistku povede do příští sezony nový trenér. Do týmu světové dvojky Karolíny Plíškové přichází jako hlavní kouč Dani Vallverdú. Třiatřicetiletý Venezuelan působil v minulosti u Tomáše Berdycha i světových hvězd Andyho Murrayho, Juana Martína del Potra či Stana Wawrinky. „Jsem přesvědčená, že mi má hodně co nabídnout,“ uvedla Plíšková.

Plíšková ukončila spolupráci s trenérkou Martínezovou. ‚Chci se zkusit ještě posunout,‘ doufá Když Plíšková po Turnaji mistryň prohlásila, že zvažuje změnu, bylo to poměrně překvapivé. Se španělskou legendou Conchitou Martínezovou zažila jeden z nejlepších roků kariéry, zároveň však líčila, že by ráda konečně prolomila svoji bilanci na grandslamech. „Chci na velké zápasy něco změnit. Jinak se připravit, v určitých momentech něco jinak zahrát,“ říkala.

„I kdybych měla pro zkoušku určitých věcí obětovat nějaké turnaje a měla třeba i vypadnout z desítky, chci to příští rok zkusit jinak.“ Karolína Plíšková. Do této mise ji tedy povede Vallverdú. „Od začátku byl pro mě jednou z priorit. Má za sebou vynikající výsledky, tenisu rozumí jako málokdo a jsem přesvědčená, že mi má hodně co nabídnout. Už teď se těším na start přípravy,“ uvedla Plíšková v tiskové zprávě a Venezuelan vzkázal: „Karolína je skvělá hráčka a těším se, že ji svou prací pomůžu k dosažení jejích cílů. WTA je pro mě něco nového, ale já mám výzvy rád.“ Vallverdú byl totiž zatím spojen výhradně s mužským tenisem. Berdych si pod jeho vedením v roce 2015 zahrál semifinále Australian Open. U Murrayho působil v časech, kdy pod dozorem Ivana Lendla konečně dobyl grandslam. A do toho další velcí klienti: Del Potro, Wawrinka, Dimitrov... Na práci u Plíškové nebude sám, trenérský štáb doplní bývalý ukrajinská deblistka Olga Savčuková. „S Karolínou se z okruhu znají dlouho a mají spolu vřelý vztah. Už spolu letos byly na turnaji v čínském Čeng-čou, který Karolína nakonec ovládla,“ řekl Michal Hrdlička, manžel a manažer Plíškové. Zůstává naopak kondiční kouč Azuz Simčič. Plíšková začne přípravu na stejném místě jako loni, příští týden míří na soustředění na Tenerife. Jako kouč(ka) ji v od roku 2016 postupně vedli Jiří Vaněk, David Kotyza, Tomáš Krupa, Rennae Stubbsová a naposledy Martínezová, za tu dobu získala jedenáct titulů a stala se světovou jedničku.