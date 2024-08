Smíšenou štafetu triatlonistů vyhrálo po dramatickém finiši Německo

O první triatlonovou olympijskou medaili pro Německo po 16 letech, a hned zlatou, se postarali Tim Hellwig, Lisa Tertschová, Lasse Lührs a Laura Lindemannová. Finišmanka Lindemannová ve vyrovnaném běžeckém spurtu tří závodnic na mostu Alexandra III. porazila Američanku Taylor Knibbovou a Britku Beth Potterovou, o jejichž konečném pořadí rozhodla až několik minut po doběhu cílová fotografie.

V závodě, v němž každý člen štafety absolvoval 300 m plavání, 7 km jízdy na kole a 1,8 km běhu, měli dlouho navrch Britové. Vítěz individuálního závodu Alex Yee na prvním úseku zajistil obhájcům zlata vedení. Druhou členku zlatého tokijského kvarteta Georgii Taylorovou-Brownovou dostihla v závěru Tertschová, ale Sam Dickinson po třetím úseku předával finišmance Potterové na prvním místě.

Smíšenou štafetu triatlonistů v Paříži vyhrálo Německo. (5. srpna 2024)

Bronzovou medailistku ze závodu jednotlivkyň dojely Lindemannová s výbornou cyklistkou Knibbovou a do běžecké části šlo trio pohromadě. Potterová na soupeřky začala záhy ztrácet, v závěru se sice dotáhla, ale nejsilnější z trojice byla Lindemannová.

„Věřila jsem si a dala jsem do toho všechno. Je to úžasné, nedá se to vyjádřit slovy. Tým odvedl skvělou práci a zasloužili jsme si to,“ uvedla Lindemannová, mistryně světa ve smíšené štafetě z loňského roku, kdy společně s ní získal zlato Hellwig. Letos Němci světové zlato obhájili v jiné sestavě, v níž zase byli Tertschová a Lührs.

S velkým odstupem čtvrtá skončila favorizovaná Francie. Domácí medailové naděje zhasly hned na prvním úseku, kdy Pierre le Corre po kolizi v cyklistické části s Novozélanďanem Haydenem Wildem upadl a nabral ztrátu, kterou on i jeho kolegové stahovali marně.

Triatlon - smíšené štafety. (5. srpna 2024)

Závod se dnes uskutečnil podle plánu navzdory pochybám o kvalitě vody v Seině, kvůli níž byl minulý týden o den odložen mužský závod. V neděli večer organizátoři oznámili, že kvalita vody se zlepšila a je v limitech triatlonové federace.