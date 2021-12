Triumf ve formuli 1 slaví Max Verstappen, pro Hamiltonův Mercedes však boj nekončí

Pokud se zeptáte kohokoliv z rozsáhlé britské motoristické enklávy, která je po každém závodě nejhlasitější, je hned jasno. „Přišla nová doba, kdy ředitel závodu může dělat taková ad hoc rozhodnutí,“ zlobil se bývalý šampion Damon Hill. „Něco takového je nepřijatelné,“ napsal na Twitter George Russell z Williamsu; mimochodem náhradní jezdec Mercedesu a od příští sezony Hamiltonův druh v týmu.

Přezout, či nepřezout?

Nechme stranou výkřiky Hamiltonových fanoušků a kolegů a vezměme to pěkně od začátku. V úvodu řetězce událostí byl Schumacher. A poprvé to v titulových bojích nebyl Michael. Jeho syn Mick vyvezl v zatáčce Nicholase Latifiho ven z dráhy, ten nabral na pneumatiky nečistoty a v následující šikaně skončil v bariéře. Karbonové trosky aerodynamických udělátek jeho mercedesu se rozletěly po dráze, vedení závodu pět kol před cílem povolalo zpomalovací vůz.

Red Bull využil situace, Max Verstappen byl okamžitě v boxech a přezouval na měkké, rychlejší pneumatiky, které by mu v případě restartu daly šanci předjet Hamiltona. Na toho po celý závod neměl, protože Mercedes byl koncem sezony rychlejší.

Proč neměnil gumy také Hamilton? Nemohl, byl v nevýhodné pozici – pokud by zamířil k mechanikům hned po přerušení závodu, Verstappen jedoucí za ním by nepřezouval, tým by ho nechal na dráze. A jestli by se poté dojelo do cíle za safety car, přišel by obhájce o titul. To nemohli v Mercedesu riskovat. A když už Nizozemec byl s novým obutím svého stroje zpátky na dráze, jezdci za zpomalovacím autem se mezitím sjeli a v případě zastávky by se Hamilton propadl, možná až za první pětku. Red Bull neměl co ztratit a mohl si dovolit riskovat nejistou strategii, pozice lídra závodu byla za této situace nevýhodná.

Verstappen měl tedy lepší gumy, ale Mercedes však stále věřil v titul. A mohl ještě dvě kola před cílem, ve chvíli, kdy už traťoví komisaři zvedali na jeřábu Latifiho williams a kdy bylo zřejmé, že za okamžik bude trať volná.

Ke slovu se dostal závodní ředitel FIA Michael Masi, který byl už chvíli pod palbou rádiové komunikace obou šéfů týmů. „Michaeli, stačí jedno kolo závodění, můžeme to pustit,“ prosil zkušený vládce Red Bullu Christian Horner. „Už nemůžeme závodit, není čas,“ kontroval Toto Wolff z Mercedesu. Masi čelil extrémnímu tlaku, dobře si vědom, že může rozhodnout o titulu. Navíc mu situaci komplikovali závodníci o kolo zpět, kteří se zařadili mezi Hamiltona a Verstappena a podle pravidel se musejí „vrátit do svého kola“, tedy předjet safety car a zařadit se mimo pořadí, aby při restartu neblokovali ty nejlepší.

Masi se topil, zoufale hledal řešení. Podle dřívějších požadavků všech týmů, podle pokynů majitelů licence Grand prix, měl udělat vše pro to, aby se závod dojel pod zelenými vlajkami, aby diváci naštvaně nepískali na štrúdl formulí plazících se cílovou rovinkou za blikajícím sporťákem. Ale nejdřív dal na Wolffa. Sdělil, že jezdci o kolo zpět nemají nikoho předjíždět. „Jak jinak, nic jiného jsem nečekal,“ ironicky do vysílačky komentoval jeho rozhodnutí Verstappen, už smířený s druhou příčkou v závodě i v šampionátu.

Náhle však přišel zvrat, Masi si uvědomil priority a pár momentů před koncem předposledního kola rozkázal, aby piloti mezi Hamiltonem a Verstappenem předjeli safety car. A vzápětí se objevil signál, že na konci předposledního kola zahne safety car do boxů. „Ne, Michaeli, to není správné! To není správné!“ zoufale křičel do vysílačky Wolff. Nikdo ho ale neposlouchal.

Zbytek všichni viděli – Verstappen vyrazil na lepivějších červeně značených gumách jako chrt a v nejbližší zatáčce přetlačil Hamiltona, který na sjeté tvrdé sadě pneumatik neměl šanci, musel brzdit mnohem dřív. Red Bull vybouchl nadšením a slzy tekly proudem.

Bylo celé dění v Abú Zabí tak výjimečné? Ano, ale jen tím, že šlo o poslední metry posledního závodu, který rozhodoval o titulu. Obdobně hraničních momentů a rozhodnutí je v sezoně nepočítaně. Formule 1 nejsou šachy, aby vše bylo jasně dané a nesporné. Jen okolnosti tentokrát nehrály pro Mercedes. Jak říká soupeř obou kohoutů Fernando Alonso. „V sezoně měl Max víc smolných momentů než Lewis,“ spočítal dvojnásobný šampion. „Titul si zaslouží.“

Tahanice o slovíčka

Další události se daly předvídat: Mercedes vznesl protest proti vedení závodu, protože článek 48.12 sportovních pravidel F1 říká, že vozy o kolo zpět mají předjet safety car, které poté zamíří do boxů. V Abú Zabí se však restartoval závod po předjetí pouhé pětice vozů, další zůstaly v pořadí. „Nebyly naplněny všechny aspekty pravidla,“ tvrdí Mercedes.

Jenže protest má trhliny, v pravidlech se nepíše, že safety car musí předjet „všechna“ auta o kolo zpět. Je tam jen „auta“, jak hned upozornil Red Bull. Sportovní komisaři na okruhu však protest zamítli z jiného důvodu. Do odůvodnění rozsudku napsali, že „Podle článku 48.13 zpomalovací vůz musí zajet do boxů okamžitě, jak dostane informaci, a podle článku 15.3 má ředitel závodu možnost dávat pokyny řidiči safety car podle aktuální situace a potřeby. Měl snahu dojet závod pod zelenou vlajkou a řády mu dávají za pravdu, protože články 15.3 a 48.13 jsou nadřazené článku 48.12.“

Konec legrace, Verstappen je mistr světa. Ale zatím pouze na okruhu, Mercedes se může a podle všeho bude odvolávat dál. Do čtvrtka má čas vše posunout k Mezinárodnímu odvolacímu soudu.

Jaké má šance? Nevelké. Mercedes žádá, aby byl závod oficiálně ukončen po předposledním kole, protože další procedury podle něj odporovaly předpisům. Jenže to sportovní komisaři odmítli, navíc z procesních důvodů není možné dodatečně zkrátit závod. Pokud by se stalo, že by odvolací soud dal přesto německému týmu za pravdu, co by to znamenalo? Konstatoval by, že Masi neměl závod restartovat, možná by padly pokuty, a to by asi bylo vše. Ve fotbale se také na základě administrativního rozhodnutí nemažou góly, i když se prokáže, že rozhodčí chyboval.

Mercedes tedy může spor vyhrát. Ale získat titul? To by byl hodně nebezpečný precedens.