Trojice českých závodníků i dohled dronů. Velká cena v Brně opět táhne

Brno Z letecké základny policie při letišti v Tuřanech dosud vzlétaly do akce jen vrtulníky. Od července se tam ovšem starají i o letku dálkově ovládaných dronů, kterou nyní čeká pořádná zkouška. Až do zítřka se bude na tribunách brněnského automotodromu a v jeho okolí pohybovat přes sto tisíc návštěvníků Velké ceny České republiky silničních motocyklů. A právě na jejich bezpečnost budou letos ze vzduchu nově vedle vrtulníků dohlížet i tyto profesionální drony.

„Dříve jsme to monitorovali vlastním dronem, ale nové pracoviště pod Leteckou službou Policie ČR na brněnském letišti má speciální drony s licencí a ty budeme využívat,“ uvedl krajský policejní ředitel Leoš Tržil. Bezpilotní letouny ovšem nemají létat přímo nad hlavami diváků.

„Budou použity v prostorech bez pohybu osob a v dostatečné vzdálenosti od budov a silnic, aby nedošlo k odchýlení od legislativního rámce,“ vysvětlila Hana Rubášová z Policejního prezidia. Do terénu vyrazí i policisté na koních a čtyřkolkách a monitorovací auto, které ohlídá největší parkoviště v areálu.

Hrozí déšť i kolony Loni navštívilo program na Masarykově okruhu v průběhu tří dnů dohromady necelých 190 tisíc návštěvníků. Jestli jich letos bude více, nebo méně, nelze odhadnout. Podle pořadatelů jsou prodeje lístků na stejné úrovni jako loni těsně před závody. A to i přesto, že spolek musel šetřit na propagační kampani. „Bylo to hlavně proto, že dlouho nebylo jasné financování, takže jsme chtěli co nejvíce zmírnit případnou ztrátu,“ vysvětlil tajemník Spolku pro GP ČR Adam Svoboda.



Stále jsou k dostání lístky na přírodní tribuny, na sedadla pak už jen v řádu desítek kusů. Ceny víkendových vstupenek začínají na 2600 korunách. Návštěvníci se po loňské tropické Velké ceně letos musejí připravit i na mokrou variantu. Pršet může zejména dnes, kdy meteorologové předpovídají přeháňky i bouřky. Pro příjezd do areálu Masarykova okruhu využije většina řidičů dálnici D1, a to přes sjezdy Ostrovačice a Kývalka.

Oproti loňsku by však mohla být situace o něco jednodušší, protože už v tomto úseku neprobíhá rekonstrukce dálnice. Ta se přesunula k Brnu mezi sjezdy 190 a 194, takže i tak se dají očekávat kolony. Silničáři totiž podobně jako loni sice omezí běžnou údržbu, dlouhodobé uzavírky ovšem platí. Vedle stabilních účastníků motocyklového seriálu vídají diváci při brněnské Grand Prix i české jezdce navíc, startující na divokou kartu.

Letos tomu tak ale nebude, Česko vhodné adepty nemá, divoké karty skončily v zahraničí. Místo Čechů tak přibudou Turek Deniz Öncü do Moto3 nebo německý náhradník Stefan Bradl jako záskok za zraněného Jorgeho Lorenza v MotoGP. „V tuto chvíli nemáme jezdce, který by byl schopen divokou kartu získat,“ shrnuje otevřeně Matěj Smrž, předseda Komise silničních motocyklů. Důvod je podle něho čistě v kvalitě českého jezdeckého pole. „I kdyby někdo kartu získat mohl, což reálně možné je, protože tuto věc umí vyřešit i peníze, výkonnostně na to nemá nikdo,“ přiznává.

Pro Grand Prix v Brně to znamená, že Jakub Kornfeil se znovu bude rvát o prvenství ve třídě Moto3, i když ve včerejších úvodních trénincích ho předčil sedmnáctiletý krajan Filip Salač, a Karel Abraham se pokusí vybojovat alespoň jeden bod v MotoGP. Za těmito stálicemi však zeje mezera.

Kromě trojice zmiňovaných Čechů budou pro návštěvníky letošní MotoGP velkým lákadlem i tradičně nejlepší jezdci, jako je Valentino Rossi, Marc Márquez, Maverick Viňales, Cal Crutchlow či Brad Binder.

Konkrétně Rossi vzpomíná na Brno pouze v dobrém. Nejvíc zřejmě na rok 1996, kdy na Masarykově okruhu ve třídě do 125 ccm vyhrál svoji první Grand Prix. „Je to už hodně dávno, ale samozřejmě to v mém srdci navždy je,“ usmíval se slavný Ital.