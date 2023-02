Krejčíkovou nezastavila ani Šwiateková. Česká tenistka vyhrála turnaj v Dubaji

Krejčíková předčila Šwiatekovou podruhé za sebou a vyrovnala bilanci vzájemných zápasů na 2:2. Naposledy proti ní uspěla vloni v říjnu ve finále turnaje v Ostravě. Tentokrát ukončila polské tenistce sérii osmi vítězství a uštědřila jí teprve třetí porážku v kalendářním roce.

Sedmadvacetiletá Krejčíková završila turnaj ziskem dalšího cenného skalpu. V Dubaji předtím porazila také světovou dvojku Arynu Sabalenkovou z Běloruska, trojku Jessicu Pegulaovou z USA a osmičku Darju Kasatkinovou z Ruska. V osmifinále vyřadila i krajanku Petru Kvitovou.

„Znamená to pro mě hodně. Byl to pro mě skvělý týden. S každým zápasem jsem se zlepšovala a dnes jsem ze sebe vydala to nejlepší,“ řekla Krejčíková v rozhovoru na kurtu. „Výsledek mě moc těší. Obdivuju Igu za to, co dokázala, mám k ní velký respekt a je pro mě velkou inspirací. Bylo to skvělé finále a s výsledkem jsem spokojená,“ doplnila Krejčíková, která ve druhém kole s Kasatkinovou odvrátila čtyři mečboly.

V hlavním městě Spojených arabských emirátů nechala zapomenout na předloňskou finálovou porážku se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou. V aktualizovaném žebříčku WTA se posune 16. místo za Kvitovou (15.) a před Karolínu Plíškovou (17.)

Krejčíková se stala pátou hráčkou za posledních čtyřicet let, které se podařilo na jednom turnaji porazit světovou jedničku, dvojku i trojku. Předtím to zvládly jen Sabalenková, Steffi Grafová a sestry Serena a Venus Williamsovy. „Je to velký úspěch, užívala jsem si to tu. Mám ráda zápasy na velkých kurtech a byla tu skvělá atmosféra. Věřím, že je přede mnou ještě spousta takových duelů,“ radovala se Krejčíková.

Šwiateková nenavázala na týden starý triumf v Dauhá a nevyužila šanci stát se první tenistkou od roku 2007, která oba turnaje v jedné sezoně vyhrála. Tehdy to dokázala Belgičanka Justine Heninová. Rodačka z Varšavy prohrála teprve třetí z 15 finálových zápasů - vedle dvou neúspěchů s Krejčíkovou podlehla ještě v roce 2019 v Luganu Slovince Poloně Hercogové. V rozhodujícím utkání turnaje WTA 1000 neuspěla vůbec poprvé po předchozích pěti triumfech.

Brněnská rodačka Krejčíková zahájila utkání zostra. Hned v první hře sebrala Šwiatekové servis a vzápětí získala náskok 3:1. Polka sice srovnala krok a Češce vzala podání i za stavu 3:4, v deváté hře ale přišla o servis potřetí a Krejčíková získala po 44 minutách sadu ve svůj prospěch. Šwiateková, která na cestě do finále prohrála jen devět her, přišla o set po šesti zápasech.

V úvodu druhé sady odvrátila Krejčíková dva brejkboly a od stavu 1:2 už nedala světové jedničce šanci. Za povzbuzování z hlediště „Bára, Bára“ získala zbývajících pět her a dotáhla duel k vítězství.

Bývalá světová dvojka Krejčíková se stala deset let po triumfu Kvitové druhou českou vítězkou turnaje.

V Dauhá kraloval Medveděv

Ruský tenista Daniil Medveděv vyhrál turnaj v Dauhá. Ve finále v souboji bývalých světových jedniček porazil dvakrát 6:4 Brita Andyho Murrayho a připsal si druhý titul v sezoně.

Medveděv vstoupil do zápasu rázně a první sadu pro sebe získal poté, co se ujal vedení 4:1. Sedmadvacetiletý Rus také do druhého setu vstoupil brejkem, náskok 3:1 sice promarnil, ale za stavu 4:4 získal rozhodující brejk.

Ruský tenista Daniil Medveděv vyhrál turnaj v Dauhá

Osmý hráč světa Medveděv ani ve třetím vzájemném zápase s Murraym neztratil set a po triumfu v Rotterdamu zaznamenal druhý letošní turnajový úspěch. Celkem rozšířil sbírku na 17 titulů.

Naopak pětatřicetiletý Murray, který v semifinále v dramatickém duelu vyřadil Jiřího Lehečku, promarnil šanci na první titul od roku 2019. V Dauhá si trojnásobný grandslamový šampion zahrál rekordní páté finále, na úspěchy z let 2008 a 2009 ale nenavázal.