Kousková obsadila na turnaji evropské tour v Rijádu 36. místo

Ve finále Kousková splnila přesně normu hřiště, zahrála čtyři birdie i čtyři bogey a s celkovým skóre -2 zaostala o 16 ran za vítěznou Charley Hullovou z Anglie.

Kousková si upevnila v Rijádu životní 17. místo v evropském žebříčku Order of Merit, do konce sezony zbývá poslední turnaj ve Španělsku. Po náročném programu od září do nynějška se těší domů na odpočinek. Nejlépe skončila třetí na konci září v Alicante, což je jejím maximem na okruhu LET.

„Jsem moc spokojená s posledními dvěma měsíci. Upřímně to byl ale extrémní záhul. Šest turnajů v sedmi týdnech s přeletem do Asie bylo opravdu vyčerpávající. Teď se už fakt těším domů, do Prahy,“ uvedla v tiskové zprávě.

„Plánuju si teď důkladně odpočinout, dobře zrehabilitovat a připravit se na finálový turnaj LET v Málaze, který je pro nejlepší sedmdesátku hráček letošního ročníku. Uděláme tam vše pro to, abych udržela umístění v elitní dvacítce, v ideálním případě pak zabojovala o TOP 15 Order of Merit, které by zaručovalo kvalifikaci na The Womens Open v příštím roce,“ dodala.

Umístění ve čtvrté desítce v Rijádu brala. „Není to na první pohled velký důvod k jásání, ale na druhou stranu nechci být nenasytná. Každý cut na LET je cenný, a kdyby mi někdo před sezonou řekl, že z 24 turnajů projdu ve 20 z nich, brala bych to všema deseti. Ohromně si cením toho, jak konzistentní moje hra tenhle rok je. Být sedmnáctá v celoročním žebříčku bez toho, abych nějaký turnaj vyhrála, je parádní,“ zhodnotila.

Hullová získala v Rijádu na LET čtvrtý titul a první po třech letech, předloni ale mezitím slavila také druhou trofej na elitním okruhu LGPA. Zvítězila s náskokem tří ran před Nicole Brochovou Estrupovou z Dánska, třetí skončila Slovinka Pia Baniková, jež neudržela vedení po pátečním cutu. Závěrečný turnaj sezony v Málaze vyvrcholí 1. prosince.