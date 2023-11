Tsitsipas skrečoval na Turnaji mistrů po třech gamech duel s Runem

Tsitsipas vzdal kvůli zranění zad, které ho trápilo už před utkáním. „Všem se moc omlouvám, fanouškům a divákům, kteří mě přišli podpořit a podívat se na zápas. Mnohokrát jsem během posledních dnů byl u lékařů a dali mi zelenou, ať to jdu zkusit. Bohužel jsem se na kurtu cítil hrozně. Udělal jsem maximum, abych byl na utkání fit, ale nevyšlo to,“ uvedl vítěz Turnaje mistrů z roku 2019. Z turnaje už Tsitsipas odstoupil v roce 2021, tehdy hned po prvním duelu.

Do zápasu přitom šestý nasazený Řek vstoupil dobře a v úvodním gamu si vypracoval dva brejkboly. Žádný ale nevyužil. Následně bez větších problémů uhájil vlastní servis, stejně jako Rune v další hře. Na kurtu oba tenisté strávili necelých 20 minut.

Dánský tenista Holger Rune (vlevo) a Řek Stefanos Tsitsipas po předčasném konci jejich zápasu.

„Samozřejmě to není způsob, jakým bych chtěl vyhrát. Je to velmi nešťastné. Hned v jeho prvním gamu na servisu bylo vidět, že nemůže podávat naplno, jak umí. Něco nebylo v pořádku, a když si zavolal fyzioterapeuta, bylo to jasné. Je to dlouhá sezona, přeju mu vše nejlepší,“ uvedl dvacetiletý Rune, jenž si po úvodní třísetové porážce se Srbem Novakem Djokovičem připsal nečekaně hladce do tabulky Zelené skupiny první výhru.

Tsitsipas prohrál v Turíně podruhé a ve čtvrtek ho v závěrečném utkání skupiny proti Djokovičovi nahradí Hubert Hurkacz. Polák s druhým náhradníkem Taylorem Fritzem z USA sehráli po Tsitsipasově skreči exhibiční set, aby diváky v hale Pala Alpitour alespoň částečně odškodnili za brzký konec zápasu.

Ve večerním duelu se střetnou vítězové úvodních utkání Djokovič a domácí Ital Jannik Sinner.

