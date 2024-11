Siniaková postoupila na Turnaji mistryň do deblového finále, Krejčíková končí

Vítězná jízda Siniakové s Townsendovou v Rijádu pokračuje, česko-americká dvojice zvládla i čtvrtý zápas. Češka tak může získat trofej z prestižní akce i se druhou parťačkou a navázat na rok 2021, kdy se radovala spolu s Krejčíkovou.

Vítězky Zelené skupiny vtrhly do semifinále velmi sebejistě. Na kurtu dominovaly a dostávaly Chan Hao-Ching a Kuděrmětovovou pod tlak bez ohledu na to, zda podávaly, nebo hrály na příjmu.

V první sadě bylo díky tomu hotovo za dvacet pět minut. Tchajwanka s Ruskou se trápily na servisu, zvládly jen čtyři vítězné údery a schytaly kanára.

Teprve na začátku druhého dějství poprvé v zápase získaly game, když srovnaly na 1:1.

A pak se druhá sada stala opakem té první.

Byla dlouhá, dramatická a plná zvratů. Češka s Američankou odskočily na 4:2, jenže poté o servis dvakrát po sobě přišly a musely dotahovat.

V závěru byly wimbledonské šampionky k zisku setu a celkovému triumfu blíž, dlouho se však potýkaly s neschopností zápas ukončit. Za stavu 6:5 promarnily na returnu dva mečboly, další tři pak nevyužily v následné zkrácené hře.

Teprve na šestý pokus díky vynikajícímu bekhendu Siniakové odpor soupeřek definitivně zlomily a utkání, které se protáhlo na hodinu a půl, vyhrály 6:0 a 7:6.

„Zápas byl hodně nahoru dolů, plný skvělých výměn. Nakonec jsme hlavně rády, že se nám ho podařilo uzavřít a zvítězit,“ hodnotila Češka v rozhovoru na kurtu.

„Když člověk vyhraje set 6:0, není to nikdy jednoduché. Hrály jsme v tu chvíli dobře, na kurtu nám to šlo. Jsem pyšná na to, jakým způsobem jsem utkání zvládly. Doplňovaly jsme se. Když jedna z nás byla dole, druhá pomohla a naopak,“ doplnila Američanka.

Siniaková s Townsendovou se v sobotním finále od 14:30 SEČ utkají s Kanaďankou Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou z Nového Zélandu, které v prvním semifinále porazily Američanku Nicole Melicharovou-Martinezovou a Australanku Ellen Perezovou 7:6 a 6:1.

Češka s Američankou tedy mají velmi málo času na odpočinek, ale vidina zisku prestižní trofeje je jistě namotivuje.

Krejčíková nedotáhla obrat ve druhém setu

Vítězka Oranžové skupiny Krejčíková se hned v úvodu semifinále dostala do potíží. Čeng Čchin-wen, jež v Purpurové skupině obsadila druhé místo, zahájila duel sebevědomě a po čisté hře na servisu obrala ve druhém gamu českou tenistku o podání.

Teprve za stavu 0:3 zapsala Krejčíková první úspěšnou hru. Postupně zlepšila podání, které ji v úvodu nepodrželo, a částečně se srovnala se stylem mladé Číňanky. Na vymazání ztráty to však bylo příliš málo.

Čeng Čchin-wen si udržovala klidný odstup, nepouštěla Češku do mnoha šancí a naopak si sama na returnu za stavu 5:2 vytvořila dva setboly. Ty ještě Krejčíková odvrátila, hned v dalším gamu už ale padla. Číňanka set završila set stejně, jako ho začala – čistou hrou.

„Čeng Čchin-wen hrála dobře, předvedla hodně dobrý výkon. Mně síly chyběly. Je to těžké, tady na tom vrcholu rozhodují maličkosti. Dnes se mi to nesešlo jako včera nebo v zápasech předtím,“ řekla Krejčíková v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Na příjmu to měla česká hráčka složité, její soupeřka totiž dobře trefovala první servis a přesnými údery svižně sbírala esa a vítězné míče. Tím více ale vynikaly ztráty Krejčíkové při vlastním podání a nadějné výměny, které nedokázala dotahovat do zdárného konce.

Také na startu druhé sady Češka ztratila servis, a když Čeng Čchin-wen o chvíli později brejk zopakovala a vedla 3:0, zdálo se, že duel míří k jednoznačnému výsledku. Nakonec z toho ale bylo ještě drama.

I ze stavu 3:6 a 0:3 se Krejčíková do zápasu obdivuhodně vrátila. Udržela nervy, zatímco Čeng Čchin-wen zřejmě trochu ztratila koncentraci a začala chybovat. Češka díky tomu oba brejky soupeřce oplatila, přidala první čistou hru a otočila na 4:3.

Druhý set se tudíž rázem stal otevřenou a velmi napínavou záležitostí.

Duel v číslech Čeng Čchin-wen vs. Krejčíková Vítězné míče: 22 – 13

Nevyn. chyby: 26 – 34

Esa/dvojchyby: 9/4 – 1/4

Za stavu 5:4 byla Češka nejblíže k tomu, aby poslala zápas do třetího dějství, k získání setu jí dvakrát chyběly pouhé dvě vítězné výměny. Čeng Čchin-wen však složitou situaci ustála, srovnala na 5:5 a brejkem v dalším gamu udělala rozhodující krok k vítězství.

Po zhruba hodině a čtyřiceti minutách Krejčíková kapitulovala, výsledkem 3:6 a 5:7 pro ni cesta Turnajem mistryň skončila. Postupem do semifinále si nicméně Češka vytvořila při své druhé singlové účasti na závěrečné akci sezony nové maximum.

„Aktuálně jsem zklamaná, ale beru to tak, že je to pozitivní výsledek. Dostala jsem se do semifinále na Turnaji mistryň. To je super. Jsem ráda, že jsem tu mohla být a předvedla tolik dobrých výkonů. Určitě jsem na sebe pyšná,“ dodala Krejčíková.

Čeng Čchin-wen je na tom ještě lépe, neboť dokázala svůj první start na prestižním podniku proměnit v postup do zápasu o titul. Stala se tak druhou Asiatkou ve finále Turnaje mistryň, tou první byla před 11 lety její krajanka Li Na.

Druhou místenku ve finále získala světová trojka Coco Gauffová, která v téměř dvouhodinovém napínavém duelu překvapivě porazila první hráčku světa Arynu Sabalenkovou 7:6 a 6:3.

Dvacetiletá Gauffová hrála semifinále i loni, tehdy ale proti krajance Pegulaové uhrála jen tři gamy. Tentokrát další krok zvládla a poprvé v kariéře si na Turnaji mistryň zahraje o titul.

Proti Sabalenkové vydřela úvodní set v tiebreaku 7:4. Ve druhé sadě soupeřka Američance postup usnadnila, neboť v ní nasbírala 23 nevynucených chyb, zatímco Gauffová jen osm. Od stavu 1:1 navíc Běloruska ani jednou neudržela vlastní podání.