Macháč si finále v Tokiu nezahraje, Lehečka prohrál v Pekingu se Sinnerem

Český tenista Tomáš Macháč do finále turnaje v Tokiu nepostoupil. Jeho vítězné tažení zastavila světová osmnáctka Ugo Humbert z Francie, jemuž podlehl 3:6, 6:3, 2:6. Karolína Muchová prošla v Pekingu do osmifinále. V 3. kole zdolala na tvrdém povrchu Rumunku Jaqueline Cristianovou, přemožitelku Barbory Krejčíkové z předchozího utkání porazila 6:1, 6:3. Jiří Lehečka prohrál tamtéž ve čtvrtfinále se světovou jedničkou Italem Jannikem Sinnerem. Vítězi letošního Australian Open a US Open podlehl 2:6, 6:7.