Tenista Menšík je po výhře nad Darderim ve čtvrtfinále turnaje v Umagu

antuka, dotace 579 320 eur

Dvouhra - 2. kolo:

Menšík (ČR) - Darderi (5-It.) 6:4, 6:3

Tseng Chun-hsin (Tchaj-wan) - Fognini (It.) 6:1, 6:0

Musetti (2-It.) - Trungelliti (Arg.) 6:4, 6:3

F. Cerúndolo (4-Arg.) - M. Dodig (Chorv.) 6:3, 6:4

Sonego (It.) - Müller (Fr.) 7:5, 6:1

Lajovič (Srb.) - Cobolli (It.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)